پروژه های مسکن مهر با آورده های خود مردم ساخته می شود/ احداث جاده شیرین شهر در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان صبح امروز در جلسه شورای مسکن و شهرسازی اهواز با بیان اینکه 400 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید تعریف شده است، گفت: در استان خوزستان یازده هزار واحد مسکونی مسکن مهر در شهرهای جدید داریم که امیدوار هستیم بتوانیم به تعهدات خود در این رابطه عمل کنیم.



وی افزود: پیش از اقدام برای ساخت یک شهر باید ابتدا زیرساختهای آن فراهم شود و همه حقوق شهروندی در آن مورد توجه قرار گیرد تا بتواند شهروندان را برای سکونت در این شهرهای جدید ترغیب کند.



معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از زمان شروع به کار خود اعلام کرد که همه تعهدات دولت خویش را عملی می کند و مسکن مهر هم نمونه ای از این دسته تعهدات است که در این راستا تقریبا 90 درصد از فعالیتها در بخش مسکن به پروژه های مسکن مهر معطوف شده است.



نریمان تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر با آورده های مردم در کنار تسهیلاتی که خود آنها متعهد به پرداخت آن هستند، احداث می شود و این بخش از اعتبارات دولتی بهره ای نمی گیرد که در حال حاضر نیز سهم کل آورده های مردم در پروژه مسکن مهر 45 درصد است و این در حالی است که تعداد زیادی از این پروژه ها بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی ادامه داد: به طور حتم اگر سهم آورده های مردم به موقع پرداخت نشود، ساخت پروژه ها هم با تعویق همراه خواهد بود و با اعتبارات دولتی هم نمی توان همه مشکلات این پروژه ها را برطرف کرد.



معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: اعتبارات دولتی تخصیص یافته برای سال آینده برای تامین نیازهای طرح های در حال اجرایی که از زمان شروع ساخت مشخص شده که با اعتبارات مردمی ساخته می شوند، کافی نیست و نمی تواند مشکلات آنها را برطرف کند.



نریمان در خصوص فراهم کردن زمینه ورود مردم به شهرهای جدید التاسیس گفت: ما باید تلاش کنیم که جاذبه های شهری را در شهرهای جدید افزایش دهیم و مسوولین در این خصوص باید توجه ویژه ای داشته باشند.



وی بیان کرد: هدف ما ایجاد یک شهر فعال و پویا است و اگر در آغاز کار بتوانیم بسترهای لازمی را فراهم کنیم تا دانشگاهها، مراکز فرهنگی، اقشار هنری، روحانیون و ورزشکاران بتوانند در این شهرای جدید استقرار یابند، در نتیجه ایجاد این مسائل جاذبه ای زمینه برای ترغیب مردم در ورود و اسکان در این شهرها فراهم خواهد شد.



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مراحل ساخت دو شهر جدید شیرین شهر و رامین اهواز اظهار کرد: اولویت اول ما در شیرین شهر ایجاد راههای ارتباطی است و ما در آینده ای نزدیک جاده شیرین شهر را احداث خواهیم کرد.



نریمان افزود: در شهر جدید رامین نیز جاذبه هایی وجود دارد که قطعا با تامین اعتبارات و کمک مسولان استانی می توانیم این شهر را به شهری برتر تبدیل کنیم.



وی هدف از احداث شهرهای جدید را جلوگیری از حاشیه نشینی و سرریز جمعیت شهری عنوان کرد و گفت: مراحل ساخت و تکمیل این شهرهای جدید تحت تاثیر مدیریت عالی استان قرار دارد.



معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واگذاری واحدهای مسکن مهر با قیمت پایین در مرحله اول نه تنها باعث ایجاد خسارت نمی شود بلکه در مرحله های بعدی منجر به ایجاد ارزش افزوده نیز خواهد شد.



