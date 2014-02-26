هشدار پلیس به شهروندان برای خانه تکانی شب عید/ سرقت از منازل در پوشش قالیشویی

سرهنگ عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای پایانی سال برخی شهروندان فرشهای خود را برای شستن به قالیشوئی ها می سپارند که این موضوع باعث شده برخی تبهکاران با توزیع انواع آگهی های تبلیغاتی در کمین شهروندان باشند. این تبلیغات به صورت پخش کردن برگه های است که تنها یک شماره در آن ذکر شده است.

وی افزود: این شرکتها در تبلیغات خود هیچ اشاره ای به آدرس کارگاه قالیشویی خود نمی کنند. برخی شرکتها با اجاره دفتر با اجاره ماهیانه بالا و تهیه اسناد جعلی، در این ایام به فعالیت پرداخته و پس از جمع آوری فرشهای شهروندان با تعطیل کردن دفتر فرار می کنند. اعلام قیمتهای پایین از سوی این تبهکاران ، ترفندی برای فریب مردم است.

رئیس پلیس آگاهی تهران به شهروندان هشدار داد: برای گرفتار نشدن در دام این مجرمان، از شرکتهای قالیشویی که آگهی هایشان در روزنامه ها چاپ می شود، استفاده کنید، زیرا اغلب مدارک این گونه شرکتها کنترل می شود. البته تاکید می کنم چاپ آگهی در روزنامه ها دلیلی برای تایید فعالیت همه شرکتها نیست.

وی تصریح کرد: برخی هموطنان پس از شستن فرشهای خود، آن را برای خشک شدن روی دیوار یا پشت بام قرار می دهند که ممکن است مورد سرقت قرار گیرند. به همین دلیل توصیه می شود فرش را در مکانی قرار دهید که به کوچه و خیابان مشرف نباشد.

سرهنگ محمدیان هشدار داد: شهروندان هنگام تحویل فرشها به نمایندگان قالیشویی ها، کارت شناسایی آنها را به دقت بررسی کنند . همچنین مشخصات ظاهری آنها را نیز همراه با شماره پلاک خودرو یادداشت کنند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، پلیس بتواند مجرمان را شناسایی و دستگیر کند.

رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: شهروندان برای اطمینان بیشتر از صحت فعالیت این شرکتها، از اتحادیه قالیشویان نیز استعلام کنند. شرکتهایی که از طریق اتحادیه مجوز فعالیت می گیرند موظف به رعایت ۱۷ بند هستند. به عنوان نمونه باید دارای دفتر یا کارخانه با مجوز فعالیت تجاری باشند، کارمندان و رئیس شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند و آزمایش سلامت نیز داشته باشند. از لحاظ فنی هم باید اصول مربوطه را به طور حرفه ای رعایت کنند.

محمدیان در مورد استفاده از کارگران نظافتچی نیز گفت: بهتر است از شرکتهای معتبر و ثبت شده استفاده کرد و برای خانه تکانی از کارگران رهگذری و خیابانی استفاده نشود.