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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

حکیمی:

ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در تولید ثروت و افزایش ارزش افزوده بسیار موثر است

ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در تولید ثروت و افزایش ارزش افزوده بسیار موثر است

رودبار – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در تولید ثروت و افزایش ارزش افزوده در جامعه بسیار موثر است.

عطا الله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی عامل توسعه کارآفرینی و تولید ثروت است، افزود: دوری از اقتصاد مبتنی بر نفت و اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی عامل اصلی در تولید ثروت و توسعه کارآفرینی است.

وی در خصوص تبیین درست اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: اگر اقتصاد مقاومتی در جوامع به درستی تببین شود بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی باعث خواهد شد که کشور بر مبنای اقتصاد سالم و اصولی که اسلام بر آن تاکید ویژه‌ای داشته حرکت کند.

وی همچنین در زمینه آسیب شناسی عدم اجرای درست اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت: در شرایط تحریم که بسیاری از مستکبران بر روی ملت فشار تحمیل کرده‌اند تنها با بهره‌ گیری از اقتصاد مقاومتی می‌ توان راهگشای بسیاری از مسائل بود.

حکیمی تاکید کرد: اگر به کارآفرینی بهای بیشتری داده شود موجب رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد شد، اقتصادی که بر پایه‌ های‌ اقتصاد مقاومتی است.

وی ابراز داشت: اگر در شرایط امروز کشور بخواهیم موجب رشد و شکوفایی ایران اسلامی باشیم باید در توسعه اقتصاد مقاومتی قدم برداریم.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تولیدات کشاورزی بر مبنای علمی به کاهش وابستگی منجر می شود، یادآورشد: این وابستگی ها باعث خواهد شد بخش اعظمی از درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای داخلی سرمایه گذاری شود.

کد مطلب 2244698

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