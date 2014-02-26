ریشه اصلی توسعه کشور انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب صبح چهارشنبه در نشست توجیهی با دانشجویان جدید الورود، ایران را از متمدن ترین کشورهای جهان دانست و افزود : ایران جزء 3 تمدن ، تمدن ساز است که تمام کشورهای جهان ازدل این تمدنها بوجود آمده اند.

فرمانده انتظامی استان مازندران به دانشمندان ایرانی اشاره و تاکید کرد : بسیاری از علوم پایه ای که امروز در دنیا وجود دارد ریشه آن از ایران است.

وی ادامه داد : اگر به تاریخ نگاه کنیم می بینیم ، کسانی که امروز مدعی مدیریت جهانی هستند در برهه تاریخی از نظر علمی جایگاهی نداشته اند و برخی دانشمندان و علما خود را به سیاهچالها می انداختند و می سوزاندند.

جعفری نسب خاطر نشان کرد : این جوامع بعد از انقلاب رنسانس به عرصه جدید ورود پیدا کردند و الان مدعی مدیریت کردن دنیای امروز هستند.

فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران به نالایقی حاکمان در گذشته اشاره کرد و گفت : حاکمان نالایق ما در 150 سال باعث عقب گرد علمی و فرهنگی ما شدند و اگر به تاریخ گذشته نگاه کنیم، می بینیم که ما نتوانستیم سهم خود را در دنیای معاصر برای کشور خود تعریف کنیم.

جعفری نسب با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تنها یک تغییر حاکمیت سیاسی نبود، بیان داشت : انقلاب در ایران یک تغییر فکری ، اعتقادی و فرهنگی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران ادامه داد : امروز با پیشرفتهایی که در حوزه های مختلف علمی به آن دست پیدا کرده ایم به جایی رسیده ایم که زمانی آن رابه دلیل بی کفایتی حاکمان از دست داده بودیم.

وی به سخنان کشورهای غربی در مورد ایران اشاره کرد و گفت: اگر امروز جهان در صحبتهای خود مسئله ایران را مطرح می کند به این نتیجه رسیده اند که جوانان ما در همه عرصه های علمی ورود پیدا کرده اند.

جعفری نسب افزود : کشورهای غربی می دانند اگر جوانان ما به خودباوری برسند دنیا را فتح می کنند و به همین دلیل در سخنانشان می گویند بتوانیم پیچ و مهره های نیروگاههای هسته ای را باز می کنیم.

فرمانده انتظامی استان مازندران با تاکید بر حفظ این جایگاه ، گفت : این جایگاهها به سادگی بدست نیامده است واگر امروز به این جایگاه دست پیدا کرده ایم به برکت خون شهدا است.

وی با بیان اینکه جوانان ما در دوران دفاع مقدس بدترین دوران را مدیریت کرده اند ، افزود : امروز جهان از قدرت جوانان ایرانی می ترسد و به این تفکر رسیده است که نمی توانند با کشور ما مقابله کند.

جعفری نسب در ادامه دانشجویان را گلهای مملکت دانست وتاکید کرد: دانشجویان ترم اول در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارد که با مدیریتی که انجام میدهند می توانند سرنوشت خود را رقم بزنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران به کشف 13 کیلو شیشه در نزدیکی دانشگاه مازندران خبر داد وگفت : امروز قاچاقچیان ، دانشجویان را هدف قرار داده اند که جوانان ما باید هوشیار باشند.

وی همچنین به معضلات خوابگاه بیرونی اشاره کرد وافزود : متاسفانه ما شاهد افزایش خوابگاههای بیرونی هستیم که خود خطراتی را برای دانشجویان و بروز ناهنجاریهای اجتماعی می شود.

حجت الاسلام موسی مستقیمان ، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی نیز در این مراسم ، گفت : ما پیرو مکتبی هستیم که بهترین توصیه های اخلاقی را پیامبر وبزرگان به ما ارائه کرده اند.

وی به سخنان فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران اشاره کرد و افزود : دانشجویان باید در مسیری حرکت کنند که بدخواهان و دشمنان را مایوس کنند.