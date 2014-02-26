مجتمع آموزشي خيرين مدرسه ساز اردبيل احداث مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نويس پيش از ظهر چهارشنبه در حاشيه كلنگ زني مدرسه خير ساز وثوق تصريح كرد: اين مجتمع شامل مقاطع محتلف تحصيلي بوده و در حال حاضر احداث مدرسه خير ساز هادي زاده با پنج ميليارد ريال اعتبار در اين مجموعه در دست اجرا است.

وي افزود: علاوه بر اين در اين مجتمع ساخت دومدرسه توسط خير اردبيلي آقاي نوين نيزكلنگ زني شده است.

وي با بيان اينكه براي تسريع در ساخت اين مجموعه ضروري است دستگاه هاي اجرايي همكاري لازم را داشته باشند، ادامه داد: به دليل طولاني شدن پروسه كمك رساني دستگاه هاي دولتي برخي پروژهاي مشاركتي خيرين مدرسه ساز لغو شده است.

وي با بيان اينكه مجمع خيرين مدرسه ساز به حمايت مالي نياز ندارد، ادامه داد: درخواست اين مجمع تعامل در تسريع روند اجراييات است.

به گفته قرآن نويس خيرين اردبيلي تاكنون 347 مدرسه در قالب هزار و 420 كلاس درس را احداث كرده اند.

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تاكيد كرد: اين رقم در مقايسه با جمعيت استان و در مقايسه با عملكرد ساير استان ها شاخص بوده و اردبيل جزو استان هاي پيشتاز است.

مدارس در ساخت مدرسه شهداي دانش آموز همكاري نكردند

وي در خصوص طرح جمع آوري كمك نقدي از طريق توزيع قلك در مدارس تصريح كرد: با وجود اينكه مبلغ اندكي از هر مدرسه انتظار مي رفت، كمك كافي در اين راستا صورت نگرفت.

قرآن نويس با يادآوري اينكه قرار بود مبلغ قلك ها صرف احداث مدرسه شهداي دانش آموز شود، اضافه كرد: اعتبار لازم براي اين طرح توسط خيرين تامين خواهد شد.

وي در خصوص مدرسه خير ساز نير افزود: مدرسه شش كلاسه توسط خير اردبيلي تامين اعتبار شده و با بهبود شرايط جوي ساخت آن آغاز خواهد شد.