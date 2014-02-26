هوادار دورتموند تا سال 2020 از حضور در ورزشگاه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال هامبورگ و دورتموند با یک دقیقه سکوت به مناسبت مرگ فیزیوتراپ باشگاه هامبورگ آغاز شد. در این زمان یک هوادار دورتموند عبارت "sieg Heil" را فریاد زد که یک سلام نازی به حساب می‌آید.

نگهبانان تیم فوتبال هامبورگ بلافاصله این مرد را دستگیر و از ورزشگاه خارج کردند.

بر پایه گزارش رویترز، مسئولان باشگاه دورتموند تا سال 2020 وی را از حضور در ورزشگاه خانگی محروم کردند. مسئولان فوتبال آلمان تا سه سال به این هوادار اجازه نخواهند داد تا در ورزشگاه‌های کشور آلمان حضور پیدا کند.

باشگاه دورتموند طی بیانیه ای اعلام کرد: باشگاه ضمن محکوم کردن قاطع این حرکت، با هرگونه نژادپرستی مبارزه می‌کند و تاب تحمل هر آنچه چنین معنایی دربرداشته باشد را ندارد.