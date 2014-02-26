فرهنگ اسلامی تقویت کننده روحیه پرسشگری و دانایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مخدوم صبح چهارشنبه در همایش "جوانان مساجد و محلات" استان لرستان با بیان اینکه کمتر دینی را می توان یافت که در این حد به علم آموزی و اهمیت دادن به پرسش و پاسخ تاکید کرده باشد اظهار داشت: فرهنگ اسلام تقویت کننده روح پرسشگری و دانایی است.

وی با بیان اینکه سنت پیامر نیز به پرسش و پاسخ و علم آموزی تاکید دارد بیان داشت: سوال و پاسخ فرایندی است که در مکتب اهل بیت و شیعه به شدت مورد احترام و تقدیر قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با بیان اینکه پرسش زمانی در فرد ایجاد می شود که در مورد مسئله ای احساس تشنگی کند عنوان کرد: آنچه که در مکتب اهل بیت حاکم است احترام به فرد پرسش کننده است.

حجت الاسلام مخدوم با بیان اینکه نوع کلیدی احادیث اسلام مربوط به پرسش هایی است که صحابه از اهل بیت کرده اند تصریح کرد: ذهنی که دچار سوال می شود دغدغه دارد و اگر این دغدغه برطرف شود می تواند از ایجاد آسیب فردی و اجتماعی جلوگیری کند و فرهنگ سوال و پاسخ را توسعه دهد.

وی با تاکید بر اینکه این فرهنگ پرسشگری در سابقه دینی و تاریخی ما است عنوان کرد: ایرانیان نیز همواره پی جوی دانایی بیشتر بوده اند.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با تاکید بر اینکه همه دلسوزان باید تلاش کنند این موضوع را فرصت و غنیمت بشمارند و در مسیر تحقق فرهنگ پرسش و پاسخ سرمایه گذاری کنند بیان داشت: اعتقاد من این است برگزاری این گونه مراسم ها و همایش ها بهترین خیر است و موجب بالندگی فکری مردم می شود.

حجت الاسلام مخدوم با تاکید براینکه این موج مبارک که در برگزاری این گونه همایش ها در لرستان ایجاد شده باید استمرار یابد و عمیق تر شود گفت: برگزاری این همایش ثابت می کند که استانی مانند لرستان که از لحاظ امکانات در منطقه ای محروم است جوانان آن همواره به دنبال کسب علم، رشد و تعالی هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها استان لرستان جزء 10 استان پر ترافیک در رابطه با طرح سوال در سامانه های مختلف ما است ادامه داد: این امر نشان دهنده فهم و فرهنگ بالای جوانان این استان است.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با پاسخگویی به سوالات جوانان تصریح کرد: برگزاری این گونه همایش ها نمونه بارزی در زمینه ایجاد نهضت پاسخگویی به سوالات در کشور محسوب می شود.