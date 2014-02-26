ایمن سازی جاده های آذربایجان غربی برای سفرهای نوروزی/ 75 اكيپ فعال مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خليل محبت خواه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به اجراي عمليات راهداري در راستاي ايمن سازي جاده ها اشاره کرد و افزود: عمليات راهداري شامل تعمير و نصب تابلوهاي اخطاري، انتظامي، مسير نما و جهت نما، خط كشي، نصب ضربه گير پلاستيكي و شيار لرزاننده در راستاي سهولت رفت و آمد مسافران نوروزي در محورهاي مواصلاتي اجرا مي شود.

وی با اشاره به استقرار گشتهاي راهداري نوروزي در نقاط پر حادثه جاده هاي استان، افزود: اسكان موقت مسافران نوروزي در راهدارخانه هاي استان، امدادرساني و ارائه خدمات رايگان مكانيكي، ذخيره سازي سوخت در راهدارخانه ها و توزيع در مواقع ضروري از مهم ترين فعاليت هاي راهداران در اين ايام خواهد بود.

مدير کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تعمير و نگهداري چراغ هاي چشمك زن و تابلو هاي برق و نصب چراغ هاي ميله اي پرچمي، اعلام کرد: همچنین بررسی فنی-ایمنی جاده های استان با هدف حذف نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی سفرهای برون شهری در حال اجرا است.

محبت خواه از بازبینی، بررسی و اصلاح دوره ای شبکه راه های ارتباطی و رفع مشکلات و معضلات خبر داد و با اشاره به اجرای طرحهای زودبازده با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای ایمن سازی محورهای مواصلاتی، اضافه کرد: در این راستا گروههاي راهداری همگام با پلیس راه در جاده های این استان اقدام به گشت زنی و بازدید از پروژه های راهسازی می کنند.

وی از ساماندهی نقاط حادثه خیز و مشکلات فنی طرحهای راهسازی تا قبل از شروع عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: محورهای جنوب آذربایجان غربی به ویژه جاده منتهی به میاندوآب و مهاباد حادثه خیزترین جاده های استان محسوب می شوند.

وی آشکارسازی نقاط حادثه خیز، نصب علایم و تابلوهای هشدار دهنده، لکه گیری آسفالت، عملیات درزگیری و نصب میله های جدا کننده را از جمله عملیات راهداری اجرایی در مقاطع پرحادثه جنوب آذربایجان غربی برشمرد و اضافه کرد: باید از ظرفیت خیرین در جهت بهسازی و ایمن سازی محورهای روستایی استفاده بهینه کرد.

مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با اعلام اینکه عامل بسیاری از سوانح رانندگی در راههای اصلی و فرعی، تردد ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتورها هستن، گفت: باید برنامه های فرهنگی برای آگاه سازی روستاییان از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا تا شاهد کاهش خسارت مادی و جانی در این حوزه باشیم.

محبت خواه یادآور شد: همکاری همه جانبه دستگاه های دخیل در امر ایمنی راه ها برای کاهش آمار سوانح رانندگی ضروری است و نصب تابلوها و علائم ایمنی در نقاط پرحادثه جاده ها، راه اندازی پل عابر پیاده، ایمن سازی تقاطع راه های روستایی با محور اصلی از برنامه‌های آتی این دستگاه است.

آماده باش 75 راهدارخانه و اكيپ سيار راهداري در تعطيلات نوروز 93

وي با اشاره به اينكه در ايام تعطيلات نوروز،‌ 600 راهدار بطور شبانه روزي در ادارات راه و شهرسازي شهرستان هاي تابعه و 43 راهدارخانه ثابت و 15 راهدارخانه سيار در ايام تعطيلات نوروز خدمات رساني مي كنند،‌ افزود: گروه هاي راهداري براي استقبال از مسافران نوروزي از آمادگي كامل برخوردار هستند.

وي همچنين از حضور گسترده اكيپ هاي خدماتي - تعميراتي سيار با هدف رفع نقص احتمالي كاربران جاده هاي استان خبر داد و اظهار داشت: در نوروز امسال 17 اكيپ سيار ارائه دهنده خدمات مكانيكي در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي با استفاده از امكانات و تجهيزات داخلي مستقر هستند.

محبت خواه با بيان اينكه اطلاعات و داده هاي محورهاي ارتباطي با استفاده از 23 دستگاه دوربين نظارتي در مركز مديريت راههاي استان جمع آوري مي شود، اضافه كرد: در طرح راهداري نوروزي، گشت هاي راهداري مجهز به سيستم GPS در 220 كيلومتر بزرگراه و 804 كيلومتر راه اصلي فعاليت مي كنند.

مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ضمن تاكيد بر اينكه بيشترين عامل تصادفات جاده اي داشتن سرعت غير مجاز، خستگي و خواب آلودگي رانندگان بوده است،‌ گفت: رعايت سرعت مطمئنه و توجه به علائم ايمني جاده اي در رانندگي شرط اول داشتن سفري ايمن است.

استقرار گشتهاي راهداري در 43 نقطه حادثه خيز محورهاي آذربايجان غربي

وي با اشاره به به آغاز طرح نوروزي از 25 اسفند ماه سالجاري،‌عنوان كرد: تاكنون 43 نقطه پرحادثه در آذربايجان غربي مورد شناسايي قرار گرفته كه نوروز امسال شاهد استقرار گشت‌هاي ويژه راه و شهرسازي در اين نقاط بوده بطوريكه علاوه بر نظارت مستمر بر وضعيت راهها در صورت ايجاد هرگونه مشكلي در رفت و آمد مسافران خدمات رساني مي كنند.

مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با اشاره به شناسایی 97 نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان با هماهنگی پلیس راهور، افزود: از این تعداد تا کنون 43 مورد با هزینه اعتباری بالغ بر 348 میلیارد ریال ایمن سازی شده است.

وی با بیان اینکه ایمن سازی 54 نقطه حادثه خیز باقی مانده نیازمند تخصیص 2 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار است، اظهار داشت: هم اکنون در این راستا اقدامات زودبازده راهداري براي ايمن سازي 21 نقطه پرحادثه در حال اجرا بوده که ساماندهي 33 نقطه پرحادثه در صورت تامين اعتبار عملیاتی می شود.

محبت خواه توجه نكردن به جلو، رعايت نكردن سرعت مطمئنه، انحراف به سمت چپ، رعايت نكردن حق تقدم، تغيير ناگهاني مسير و رعايت نكردن فاصله را از عمده ترين علل تصادفات جاده اي استان برشمرد و ادامه داد: متاسفانه با وجود اجرای طرحهای تعریض جاده ای و آسفالت کردن محورهای روستایی هنوز شاهد وقوع تصادفات با روند قبلی در استان هستیم.

محبت خواه پرحادثه ترين جاده هاي آذربایجان غربی را محور هاي اروميه- مهاباد، اروميه- سلماس، خوي- ماكو ، مهاباد- مياندوآب و مياندوآب به بوكان دانست و با بیان اینکه این محورها به ترتيب پرحادثه ترين جاده هاي استان در 10 ماهه امسال بودند، عنوان کرد: کاهش تصادفات نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.