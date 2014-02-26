رضا علیزاده در گفتگو با مهر، اظهار کرد: با توجه به ایام پایانی سال و فرارسیدن عید نوروز به جهت تامین کالاهای ضروری و مایحتاج شهروندان اتاق اصناف استان و تمامی شهرستان‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام به بر پایی نمایشگاه بهاره نموده است.

وی افزود نمایشگاه بهاره در تمامی شهرستان ها در تاریخ های گوناگون برگزار خواهد شد که در مرکز استان از تاریخ 13اسفندماه لغایت 20 اسفندماه به مدت 8 روز برگزار خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان جنوبی گفت: برای برگزاری این نمایشگاه در مراحل مختلف اطلاع رسانی و دعوت از تولید کنندگان، عمده فروشان و بنکداران انجام داده که تاکنون تعداد زیادی از تولید کنندگان و بنکداران اعلام آمادگی کرده اند.

وی با اشاره به قیمت کالاها در نمایشگاه افزود: در حال حاضر در خصوص کارشناسی و قیمت گذاری کالاها اقداماتی انجام شده و تلاش براین است که کلیه کالاهای عرضه شده با تخفیف پنج تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.

علیزاده در ادامه به کالا های عرضه شده در نمایشگاه اشاره و بیان کرد: در این نمایشگاه کالاهای اساسی شامل انواع پوشاک،کیف و کفش، موادغذائی و پروتئینی، آجیل وخشکبار، میوه و دیگر کالا های مورد نیاز مردم خواهد بود.

وی عنوان کرد: حدود 140 غرفه در اختیار تولید کنندگان و عرضه کنندگان قرار گرفته و از این تعداد 30 درصد از پذیرفته شده گان از سایر شهرستان ها و استان ها می باشند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان جنوبی بابیان اینکه دراسفند ماه طرح تشدید بازرسی و نظارت اصناف گسترش خواهد یافت؛ افزود: از کلیه شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را جهت پیگیری به شماره تلفن 124 معاونت بازرسی و نظارت صنعت و معدن وتجارت و یا به شماره 2227172 بازرسی و نظارت اصناف اعلام کنند.