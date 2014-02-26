اعتراض نماینده دورود به نحوه انتخاب سخنرانان در جلسات مشترک دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس عباس قائدرحمت، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکر آئین‌نامه‌ای نسبت به شیوه انتخاب نمایندگان برای سخنرانی در جلسات غیرعلنی و جلسات مشترک دولت و مجلس انتقاد کرد.

وی خطاب به حسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی برعهده داشت، ادامه داد: از برگزاری جلسات غیرعلنی تشکر می کنم، زیرا در این جلسات نمایندگان راحت‌تر صحبت می کنند و نکاتی که لازم نیست رسانه های خارجی و دشمنان بدانند، مطرح می شود.

قائدرحمت اظهار داشت: اما اینکه آقای لاریجانی گروه های سیاسی را با اشخاص خاص تعریف می‌کند و تنها برخی افراد می توانند در آن جلسات صحبت کنند، با اصل عدالت منافات دارد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: تا امروز دو بخش جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شده و باید نمایندگان بر اساس مساوات و عدالت برای سخنرانی در این جلسات انتخاب شوند.