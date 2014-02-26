190 عامل زکات در ملایر با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کولیوند صبح چهارشنبه در شورای زکات شهرستان ملایر ابراز داشت: درسال جاری در 100 روستا زکات جمع آوری شده و حال حاضر 20 روحانی کار ترویج و انجام امورات پرداخت در روستاهای شهرستان را بر عهده دارند.

وی مبلغ جمع آوری شده زکات شهرستان را در سال جاری سه میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این رقم 17 میلیون تومان زکات مستحبی و 13 میلیون ریال زکات سهم پروژه بوده است.

وی تعداد پروژه‌های زکات را 85 مورد برشمرد و گفت: از جمله این پروژه‌ها ساخت مسجد و حسینیه و جدول گذاری بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر برنامه‌های ستاد را در سال جاری ارسال 4 هزار پیامک با موضوع زکات ، برگزاری همایش زکات، نشست با دهیاران و تجلیل از 10 نفر از پرداخت کندگان زکات در مراسم نماز جمعه برشمرد.

امام جمعه ملایر نیز پرداخت زکات مانند فریضه نماز بر مسلمانان امری ضروری و واجب است.

حجت الاسلام سید رضا فاضلیان به اهمیت این فریضه الهی در قرآن در کنار امر نماز اشاره کرد و گفت: این فریضه الهی به اندازه ای مهم است که خداوند آمرزش برخی از گناهان را در طرفداری و دستگیری از فقرا قرار داده است.

وی گفت: اگر زکات توسط افراد جامعه پرداخت شود هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی‌ماند.

امام جمعه ملایر افزود: اگر اغنیا زکات مال خود را پرداخت نکنند با دشواری مواجه می شوند چرا که با گناه اغنیا زحمت نیازمندان و فقرای جامعه زیاد می‌شود.

وی قصد قربت در پرداخت زکات را شرط اصلی این فریضه واجب برشمرد و گفت: نباید به هیچ عنوان ریا در آن نفوذ کند.

وی بر پرداخت زکات در همه روستاهای ملایر و افرادی که زکات به اموال آنها تعلق می گیرد تاکید کرد

معاون استاندار و فرماندار ملایر نیز بر ترویج امر زکات در شهرستان ملایر تاکید کرد و گفت: همه ما در اجرای این امر و فریضه الهی مسئول هستیم .

مصطفی آزادبخت بر لزوم انجام تبلیغات بیشتری در زمینه زکات در روستاها تاکید کرد و گفت: در این میان روحانیون دارای وظیفه سنگین تری هستند که آن را به خوبی انجام می دهند.

وی افزود: باید در فصل بهار و قبل از برداشت محصول با انجام يك كار جهادي 100 نفر از روحانیون به روستاها اعزام شود تا روستاييان و كشاروزان را در اين خصوص آگاه و روشن كنند.