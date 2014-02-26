وقوع عمده تروماها در حوادث ترافیکی/ نقش خطیر جراحان فک و صورت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در دوازدهمین کنگره بینالمللی انجمن دهان، فک و صورت که روز چهارشنبه در هتل المپیک تهران برگزار شد، افزود: امروزه میتوان سختترین و پیشرفتهترین جراحیها را با استفاده از دانش و بهترین شرایط فراهم کرد و آن چیزی که بیش از گذشته به چشم میخورد این است که ما در حوزه درمان ضایعات فک و صورت با طراحی روشهای ابداعی توسط جراحان ایرانی به توفیقات عدیدهای رسیدهایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، عمده تروماها را ناشی از قربانیان مصدومان حوادث ترافیکی عنوان کرد و افزود: به دنبال گرفتاری فک و صورت در این حوادث 50 درصد آنها همراه ضایعات سیستمیک هستند که درمان را بسیار سخت میکنند که از همان ابتدای درمان تروما باید نگاه جراح فک و صورت نگاه جامعی به این قضیه باشد.
وی به 5 ساله بودن دوره رزیدنتی فک و صورت اشاره کرد و گفت: دستیاران این رشته طولانیترین دوره دستیاری را طی میکنند تا بتوانند نگاه و تجربهای عمیق داشته باشند.
زالی ادامه داد: با توجه به حجم تصادفات، نقش جراحان فک و صورت یک نقش خطیر است چرا که باید نتایج کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر گرفته، بهترین استراتژی درمان را اتخاذ کنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، جراحی تومور را حوزه دیگری از نیازهای سلامت در جراحی فک و صورت عنوان کرد و افزود: تومور فک و صورت، جراحیهای رادیکال، روش بازسازی، درمان رادیکال فک و صورت و ... مسائلی است که یک جراح فک و صورت با آن مواجه است که تلاش و هنرمندی یک جراح را میطلبد چرا که عناصری چون جویدن، صحبت کردن و حتی حضور فرد در اجتماع را به دنبال دارد و یک جراح نباید به صرف نگاه مکانیکی به بیمار کمک کند.
زالی گفت: جراح فک و صورت باید مبتکرانه از روشهای متفاوت استفاده کند تا بهترین نتایج را به دست آورد و در این بین استفاده هوشمندانه و خردمندانه از تجهیزات مهم است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: امروزه به مدد تلاش و همت دانشکدههای پزشکی و انجمنهای علمی در حوزه جراحی فک و صورت، حرفهای نو و پیشرفته و جراحیهای حیرتآور و شگرفی را شاهدیم که نیازمند آن است که این روش استمرار پیدا کند تا به بالاترین کیفیت و حل مشکلات ایجاد شود.
وی به برگزاری همزمان دوازدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت با چهارمین همایش بینالمللی ایمپلنت اشاره کرد و گفت: قرارگیری همایش ایمپلنت یک کار بسیار خوب در این جشنواره است چرا که ایمپلنت با توجه به پیشرفتهایی که داشته است بیش از هر زمان دیگری به جراحی فک و صورت نیازمند است و نباید به صورت یک روش ساده و بیعارضه به ایمپلنت نگاه کرد.
زالی تصریح کرد: در موارد سخت و مشکل ایمپلنت بهترین روش ارجاع به جراح فک و صورت است و چه خوب است که دندانپزشکان از توانمندی جراحان فک و صورت به خصوص برای عوارض ایمپلنت آستفاده کنند.
وی ایده استفاده از همکاران جوان را در این کنگره کار خوبی ارزیابی کرد و افزود: بدین ترتیب فضا برای جوانان باز میشود و آینده سازان فک و صورت میتوانند از تجربه بزرگان کشور استفاده کنند.
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