راه حل کاهش وقوع جرم افزایش زندانها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شورای اداری شهرستان صحنه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با حضور مسئولین این شهرستان و نماینده مردم صحنه در مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا صدر حسینی در این نشست اظهار داشت: این مسئله که برقراری آرامش و عدالت در جامعه فقط وظیفه قوه قضاییه باشد تصوری نادرست است چراکه همه نهاد ها و ارگان های کشور در این زمینه باید نقش آفرین باشند.

وی گفت: در همه نهادها و ارگان های کشور و در دل جامعه باید جهت گیری ها به سمت و سوی عدالت خواهی باشد و در این راستا پویایی آحاد جامعه ضروری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر در دستور کار بودن سیاست های پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در همه نقاط کشور از جمله شهرستان صحنه باید رویکرد به سمت پیشگیری باشد و برای تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرد.

صدر حسینی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد جرائم در حوزه مواد مخدر به وقوع می پیوندد اظهار داشت: توجه کنیم که اگر این جرایم نبود آمار زندانیان، زندانها، رسیدگی ها و ... چقدر کاهش می یافت.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش جرم زیاد کردن زندانها یک کار غیر عقلانی است گفت: در این مسیر پیشگیری از جرم باید در دستور کار همه نهاد ها و ارگان ها باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی با هوشمندی و تیز بینی بر مسئله پیشگیری توجه ویژه دارد و این موضوع به کاهش جرائم و کم شدن بزه کاری ها منجر خواهد شد.