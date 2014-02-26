  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

صدر حسینی:

راه حل کاهش وقوع جرم افزایش زندانها نیست

راه حل کاهش وقوع جرم افزایش زندانها نیست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: راه حل کاهش جرائم افزایش زندان ها نیست بلکه باید با توجه به مسئله پیشگیری در این راستا قدم برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شورای اداری شهرستان صحنه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با حضور مسئولین این شهرستان و نماینده مردم صحنه در مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا صدر حسینی در این نشست اظهار داشت: این مسئله که برقراری آرامش و عدالت در جامعه فقط وظیفه قوه قضاییه باشد تصوری نادرست است چراکه همه نهاد ها و ارگان های کشور در این زمینه باید نقش آفرین باشند.

وی گفت: در همه نهادها و ارگان های کشور و در دل جامعه باید جهت گیری ها به سمت و سوی عدالت خواهی باشد و در این راستا پویایی آحاد جامعه ضروری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر در دستور کار بودن سیاست های پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در همه نقاط کشور از جمله شهرستان صحنه باید رویکرد به سمت پیشگیری باشد و برای تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرد.

صدر حسینی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد جرائم در حوزه مواد مخدر به وقوع می پیوندد اظهار داشت:  توجه کنیم که اگر این جرایم نبود آمار زندانیان، زندانها، رسیدگی ها و ... چقدر کاهش می یافت.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش جرم زیاد کردن زندانها یک کار غیر عقلانی است گفت: در این مسیر پیشگیری از جرم باید در دستور کار همه نهاد ها و ارگان ها باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی با هوشمندی و تیز بینی بر مسئله پیشگیری توجه ویژه دارد و این موضوع به کاهش جرائم و کم شدن بزه کاری ها منجر خواهد شد.

کد مطلب 2244727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها