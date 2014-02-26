افزایش رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار به 24 رشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی منصوری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ضمن اشاره به افزایش یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و افزایش رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه به 24 رشته افزود: این امر در راستای پتانسیل های بالای علمی، تحقیقاتی و آموزشی این واحد صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به حضور اساتید بسیار توانمند در این واحد دانشگاهی تصریح کرد: بیش از دو هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار مشغول به تحصیل هستند.

به گفته سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار هم اکنون این دانشگاه 110رشته تحصیلی و بيش از هشت هزار نفر دانشجو و 245 نفرعضو هیئت علمی تمام وقت است كه 150 نفر از آنها دارای مرتبه عملی استادیار و دانشیار و بورسیه (دکتری تخصصی) هستند.

منصوری تجهيز آزمایشگاه ها و کارگاه هاي متعدد، وجود پنج دانشکده (دامپزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، فني و مهندسي و علوم تربيتي) با 418 هزار و 933 متر مربع زمین را از جمله ظرفیت های دانشگاه آزاد گرمسار عنوان کرد و افزود: 80 هزار متر مربع ساختمان های موجود این واحد دانشگاهی در حال بهره برداري و یا در حال ساخت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بر اساس سیاست های کلان دانشگاه و همت همکاران با تدوین سند توسعه پنج ساله خود با رویکرد بین المللی و تجاری سازی فعالیت های پژوهشی همگام و همسو با سند چشم انداز توسعه کشور گام بر می دارد.