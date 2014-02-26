شرط تحويل 6 هزار واحد مسكن مهر پرند در سال آینده اعلام شد

باران هاشم زهي درباره جزئيات واگذاري سال آينده مسكن مهر پرند به خبرنگار مهر گفت: پيش خريداران باید حداكثر تا پايان اسفند سال جاري باقيمانده آورده نقدی خود را پرداخت کنند و تعهدات دستگاه هاي متولي تاسيسات زيربنايي هم انجام شود.



وی افزود: با هماهنگي و پيگيري شركت عمران پرند، مقرر شده 6 هزار واحد مسكوني مهر در پايان تير ماه سال93 به پيش خريداران تحويل داده شود، براي اين منظور، لازم است پيش خريداران اين واحدها كه قرارداد پيش فروش در دست دارند، حداكثر تا پايان اسفند92، باقيمانده آورده نقدي شان كه همان 30درصد آورده نقدي محسوب مي شود را واريز كنند در غير اين صورت كار واگذاري واحدها به تاخير خواهد افتاد.



این مسئول عنوان کرد: مبالغي كه تحت عنوان باقيمانده آورده نقدي از طرف پيش خريداران پرداخت مي شود به عنوان «علي الحساب» منظور مي شود و مابه التفاوت نهايي قيمت تمام شده اين واحدها در زمان تحويل كليد از متقاضي دريافت خواهد شد.



هاشم زهی یادآور شد: در ليست نهايي شده براي واگذاري شش هزار واحد مسكوني مهر، 25 پروژه هر كدام به ظرفيت 150 تا 550 واحد مسكوني در فازهاي 5 و 6 براي تحويل در تير 93 در نظر گرفته شده و هم اكنون در پرند جدول زماني افتتاح تمامی واحدهاي مسكوني مهر در حال ساخت، تنظيم و نهايي شده است و برنامه واگذاري همه واحدهاي نيمه تمام در شهر جديد پرند مشخص است كه به تدريج خطاب به پيش خريداران اعلام خواهد شد.