ارائه بیش 92 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صیادی، افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون در بخش آموزش در صنایع در رشته های صنایع غذایی، صنایع چوب، فناوری اطلاعات، بهداشت و ایمنی، امور اداری، حمل و نقل، عمران، جوشکاری و بازرسی جوش، کنترل ابزار دقیق، الکترونیک، برق و متالوژی 92 هزار و 300 نفر ساعت آموزشهای مهارتی ارائه شده است.



وی اظهار داشت:اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان به بیش از 40بنگاه و موسسه خصوصی و دولتی شامل شرکت ایران ترانسفو، پارس سوییچ، نخ تایر،کالسیمین، شرکت توزیع برق، شرکت خالص سازان روی و همچنین اتحادیه های اتومکانیک،نانوایان، فعالین صنعت ساختمان آموزشهای مهارتی ارائه می دهد.

مسابقات آزاد جوشکاری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان برگزار شد

در راستای جذب شرکت کنندگان به مسابقات آزاد جوش جلسه ای با حضور نمایندگان صنایع مرتبط با جوشکاری و رییس اتحادیه جوشکاران شهرستانهای استان زنجان در اداره کل تشکیل گردید.



مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان ، با اشاره به اهداف این مسابقه مبنی بر ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در کشور، جلب نظر بنگاه­های اقتصادی، صنایع و صنوف در ارتقای مهارت شاغلان، ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل فنی و تجارب حرفه­ای بین شاغلان و بنگاه­های اقتصادی، شناسایی کمبودهای موجود در آموزش­های فنی و حرفه­ای برای شاغلان و برنامه­ ریزی برای رفع آنها، به­ هنگام سازی دانش و توانایی شاغلان، شناسایی نخبگان و استادکاران مهارتی، فراهم سازی امکان حضور نخبگان مهارتی در مسابقات بین المللی گفت:این مسابقات باعث خواهد شد صنعت جوش و پتانسیل ها و ظرفیت های آن در کشوربیشتر شناسایی گردیده و مورد استفاده قرار گیرد.



قاسم صیادی، با اشاره به اینکه این مسابقات همزمان با مسابقات ملی مهارت در کشور اجرا خواهد شد افزود: ثبت نام مسابقات مذکور از طریق سامانه www.advari.irantvto.ir از تاریخ 26/11 26 اسفند ماه صورت می گیرد.

وی، در خصوص روش اجرای مسابقات آزاد جوش تصریح کرد: مسابقات آزاد جوشکاری در دو مرحله کتبی و عملی برگزار می شود که زمان برگزاری آزمون کتبی این مسابقات بصورت شهرستا 23 اسفند ماه و 92 و زمان برگزاری آزمون عملی آن برای افرادی که موفق به کسب نمره قبولی در مرحله شهرستانی و صعود به مرحله ملی شوند از 13 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت به بصورت متمرکز در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران برگزار خواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان ، با اشاره به اهمیت رشته جوشکاری در جامعه و پتانسیل های مطلوب این رشته در استان اظهار امیدواری کرد با همکاری اتحادیه های جوشکاران و صنایع استان در این دوره از مسابقات نیز همچون مسابقات ملی مهارت شاهد حضور چشمگیر داوطلبان و افتخار آفرینی آنان باشیم.



صیادی افزود: تمامی افرادی که دارای مهارت جوشکاری هستند، بدون شرط سنی می توانند در مسابقات مذکور شرکت کنند و این مسابقات در سه گروه جوشکاری در فرایند SMAW، جوشکاری در فرایند GMAW و جوشکاری در فرایند GTAW برگزار می شود.