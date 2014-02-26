به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا يزداني صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اينكه 53 سازمان مردم نهاد جوانان در خرسان شمالي فعاليت مي كنند، افزود: 30 درصد يا به عبارتي يك سوم اعضاي سازمان هاي مردم نهاد استان را جمعيت جوانان تشكيل مي دهند.

وي با بيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد جوانان به سازمان هايي گفته مي شود كه در راستاي ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه هاي تربيتي جوانان و... فعاليت مي كنند، اظهار داشت: برخي از سازمان هاي مردم نهاد استان در قالب تشكل هايي از جمله فرهنگي، هنري، مساجد، بسيج دانش آموزي و هلال احمر فعاليت مي كنند.

اين مسئول محور فعاليت هاي سمن ها در خراسان شمالي را حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي، ترويج فرهنگ هاي ديني و... عنوان كرد.

وي از ديگر محورهای فعاليت اين سازمان ها را حوزه هاي علمي، پژوهشي، مذهبي، كشاورزي، كاهش آسيب هاي اجتماعي و... ذكر كرد.

يزداني مشخص بودن محور فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين سازمان ها با مشخص كردن محور فعاليت هاي خود مانند فعاليت هاي جهادي، انديشه هاي امام(ره) و يا موضوعات ديگر اهداف خود را در قالب اين سازمان ها پيش می برند.

وي افزود: علاوه بر اين در كانون های فرهنگی هنری مساجد و اداره کل تبليغات اسلامی خراسان شمالي نيز بيش از 200 تشكل فعاليت مي كنند كه اداره كل ورزش و جوانان از این تشکل ها نیز حمايت مي كند.

اين مسئول اضافه كرد: در خصوص اعتبارنامه ها و مجوز فعاليت سازمان هاي مردم نهاد استان مشكلي وجود ندارد و 25 تشكل نيز در حوزه توانمندسازي ملي در حال گرفتن اعتبار نامه هستند.

يزداني در پايان با اشاره به ضرورت تشكيل سازمان هاي مردم نهاد گفت: آشنايي جوانان با ويژگي هاي لازم براي همكاري در اجتماع، مشاركت جوانان در برنامه هاي كلان، ايجاد روحيه مسئوليت پذيري و... از ضروريات تشكيل اين نهادهای مردمی هستند.