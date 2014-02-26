تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات اولویت 9 و 10 / فهرست جدید کالاهای ممنوعه در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ماموریت جدیدی مواجه کرده است که بر اساس آن باید فهرست تمامی کالاهایی که به نوعی در زمره کالاهای لوکس قرار می گیرند و وارداتشان برای کشور، منفعت چندانی ندارد، ممنوع اعلام شود.

بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر می گوید: از روز گذشته که فرمایشات مقام معظم رهبری منتشر شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود در حوزه سیاستگذاری تجارت خارجی شده است، به این معنا که قرار است فهرست جدیدی را برای ممنوعیت ورود برخی کالاها، تهیه کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته ده اولویت بندی کالایی از سوی دولت قبل تعیین شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر صنعت، هم اکنون در حال بازنگری در این اولویت بندی ها است و برخی از کالاهایی که وارداتشان برای کشور مهم تلقی می شود، آزاد خواهد بود و مابقی در فهرست ممنوعه قرار خواهند گرفت.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از کالاهای اولویت نه و ده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به اولویت های دیگر منتقل شده است و هم اکنون واردات کالاهای این دو اولویت با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی، آزاد است. اما هنوز تصمیم گیری جدیدی در خصوص اینکه چه تعداد کالا وارداتشان ممنوع باشد، صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: واردات خودرو و کالاهای حرام هم اکنون ممنوع است ولی بازنگری برای تهیه فهرست جدید کالاهای ممنوعه در حال انجام است.

به گزارش مهر، دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.

دولت دهم در ابتدا 5 گروه اول این اولویت بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ 1226 تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز تنها به اولویت 1 و 2 این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت ها تا گروه 9 مشمول دریافت ارز مبادله ای می شد اما در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در هفته های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال جاری نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.

پیش از این ولی الله افخمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که دولت یازدهم اعتقادی به هیچ گونه مانع غیر تعرفه ای ندارد و به زودی واردات کالاهای اولویت 10 را آزاد خواهد کرد که این وعده هم اکنون محقق شده است.

فهرست کامل کالاهای مشمول اولویت 10 که کالاهای لوکس و غیرضرور هستند، به شرج ذیل است:

فصل اول (33 ردیف تعرفه): ماکیان، غاز، الاغ، اسب، مرغابی، خرگوش، شتر و ...

فصل دوم (60 تعرفه): گوشت حیوانات حرام گوشت و برخی حلال گوشت ها و ... ژامبون و ...

فصل سوم (150 ردیف): انواع ماهی ها و ...

فصل چهارم (60 ردیف): نخودفرنگی، گوش فیل، زیتون، کدو و ...

فصل هشتم (80 ردیف تعرفه): انگور، سیب، گلابی، به، گیلاس، زردآلو، آلبالو و ..

فصل نهم (60 ردیف تعرفه): دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...

فصل دوازدهم (20 ردیف تعرفه): جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد، کشباف، قلاب باف

فصل بیستم (50 ردیف تعرفه): آب گوجه فرنگی، مخلوط آب میوه و سبزیجات

فصل چهل و هشتم (20 ردیف تعرفه): کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف

فصل شصت و یکم (110 ردیف تعرفه): انواع لباس، کشباف، قلاب باف و پوشاک

فصل شصت و دوم (140 ردیف تعرفه): دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش

فصل شصت و سوم (50 ردیف تعرفه): روپوش، کشباف، قلاب باف

فصل شصت و چهارم: کفش ورزشی، لباس اسکی و دوومیدانی، اجزای کفش

فصل شصت و نهم (50 ردیف تعرفه): سرامیک لعاب زده، کاشی، سرامیک و سفال و ...

فصل هفتادم (60 ردیف تعرفه): شیشه، پشم شیشه، زیورآلات، جواهرآلات از جنس شیشه

فصل هفتاد و سوم (40 ردیف تعرفه): لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی و ...

فصل هشتاد و دوم (40 ردیف تعرفه): قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش

فصل هشتاد و چهارم (12 ردیف تعرفه): لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی

فصل هشتاد و پنجم (60 ردیف تعرفه): رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن

فصل نود و دوم: مبلمان، میز بیلیارد، صندلی

فصل نود و پنجم (30 ردیف تعرفه): انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی

فصل نود و ششم: خودروی بالای 2500 سی سی( البته این ممنوعیت همچنان برقرار است.)