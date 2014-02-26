باید برای حفظ انقلاب تلاش کرد/ ایرانیان پاسدار اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار با تعدادی از سپاهیان قمر بنی هاشم(ع) شهرکرد بیان کرد: قرآن به طور صریح اصل علم و روحانیت و اینکه چه منصب و برنامه‌ای دارند را بیان می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم در ابتدا در تاریکی و ظلمت بوده‌اند و از برکت ائمه(ع) و اولیا و علما در نور قرار گرفتند، گفت: خداوند در هر زمانی برای هر دسته مرجعی را تعیین کرده است تا مردم را از تاریکی به سوی روشنایی و از ظلمت به سوی نور هدایت کنند.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: انسان مجموعه‌ای از حقوق است که باید آن را رعایت کند زیرا برای همه آنها در پیشگاه الهی باید جوابگو باشد.

وی گفت: روحانیون در بالای منبر باید مراقب صحبت‌های خود باشند تا امری خلاف سخن خداوند، پیغمبر و ائمه بیان نکنند.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: پیامبران، ائمه و علما و مراجع تقلید، حق بسیاری بر گردن مردم دارند زیرا آنها را از ظلمت‌ها نجات می‌دهند.

ایرانیان پاسدار اسلام هستند

این مرجع تقلید با بیان اینکه ایرانیان از ابتدا در دامن بزرگان و مراجع بوده‌اند که باید قدردان آن باشند، افزود: ایرانیان پاسدار اسلام هستند و همواره باید به این وظیفه عمل کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از مسلمانان با آنچه خداوند می‌خواهد بسیار فاصله دارند که باید برای رفع این فاصله بسیار تلاش کنند.

آیت الله علوی گرگانی گفت: انسان همواره باید با دیگران در ارتباط باشد تا در ارتباط با دیگران اشتباهات خود را درک و آنها را جبران کند، زیرا خداوند به انسان چشم داده است تا تنها خودش را نبیند بلکه حسنات دیگران را دیده و آنها را یاد بگیرد.

وی بیان کرد: باید قدر انقلاب را دانست و برای حفظ آن تلاش کرد زیرا برکتی است که به ایرانیان داده شده است.

