به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در نشست خبری با اشاره به این که راه آهن کشور نیاز به جهت اساسی دارد و برای این اقدام اهداف بلندپروازانه ای را تعیین کرده ایم گفت: در گام اول رقم بودجه مناسبی برای راه آهن با توجه به امکانات کشور تخصیص داده شد که بر این اساس 15 هزار میلیارد ریال برای رفع گلوگاه ها، بهبود شبکه موجود و توسعه دو خطه کردن قطار اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه در گذشته عمده بودجه راه آهن صرف خط های جدید می شد گفت: اما نگاه جدیدی که در دولت ایجاد شده مبنی بر توسعه خطوط موجود در کشور است. بسیاری از مسیرهای ما یک خطه هستند که باید دو خطه شوند و یا به سیستم های مجهز و علایم الکتریکی مدرن تجهیز شوند.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در خصوص ایستگاه های قطار در شهرها قدیمی بودن آنها است که نیاز به بازنگری دارد و باید مشکلات ترافیکی مردم در این شهرها را حل کنیم.

وی با بیان اینکه زیباسازی محوطه ها، ایستگاه های قطار در شهرها از جمله مواردی است که در برنامه 4 ساله رها آهن مد نظر قرار دارد. پورسیدآقایی در خصوص برنامه راه آهن در بخش برای و مسافری اظهار داشت: پیش بینی ما برای تحول راه آهن بلندپروازانه است اما درصدد هستیم تا آن را اجرایی کنیم. بر این اساس در 4 سال آینده تا سال 96 قصد داریم میزان حمل بار را از 33 میلیون تن به 70 میلیون تن برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در بخش مسافری هم قصد داریم 27 میلیون مسافر کنونی را به 40 میلیون مسافر افزایش دهیم که این برنامه در بودجه ای که دولت برای راه آهن در نظر گرفته شده است اجرایی می شود.

وی دو خطه کردن مسیرها را از جمله راهکارهای راه آهن برای تحقق این اهداف اعلام کرد و گفت: دو خطه شدن خط آهن بندرعباس- اصفهان از جمله این اهداف است که تا کنون کارهای مقدماتی آن با پیمانکار در حال انجام است.

پورسیدآقایی تصریح کرد: در این مسیر به دلیل وجود معادن، ترافیک برای زیادی داریم و با توجه به این که معادن کشور در حال توسعه هستند اگر حمل و نقل ریلی توسعه پیدا نکند برنامه های دولت در بخش فولاد شکست می خورد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از مسیرهای مرکزی کشور از جمله بافق، یزد، اصفهان و مسیر چادرملو به سمت اردکان باید دو خطه شود افزود: امیدواریم با بودجه ای که در اختیار راه آهن قرار گرفته بتوانیم مسیر دو خطه را از اصفهان به سمت قم هم اجرایی کنیم تا کریدور ما در این بخش کامل شود.

وی با اشاره به برنامه راه آهن در بخش مسافری برای مسیر تهران- قزوین اظهار داشت: در مجموع تا سال 96، 1160 کیلومتر از مسیرهای راه آهن باید دو خطه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید تعداد زیادی ناوگان تا 4 سال آینده به کشور افزوده شود گفت: نیاز 11 هزار واگن برای و 750 واگن مسافری داریم تا نیاز ما در این بخش پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 22 هزار واگن برای در کشور وجود دارد که رقم ورود ناوگان جدید به کشور برابر با کل ورود ناوگان به کشور از ابتدا تا کنون است. پورسیدآقایی با اشاره به اینکه در بخش مسافری 2200 واگن باید از رده خارج شود، گفت: به سازندگان این نوید را می دهیم که دوران پررونقی را در سال های آینده خواهند داشت. البته سفراش واگن ها از طریق بخش خصوصی و با ارایه تسهیلات از سوی دولت انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: برای تشویق بخش خصوصی تصمیم گرفتیم وام های ارزان قیمت بدهیم به طوری که 20 درصد از نرخ سود وام را راه آهن به صورت یارانه پرداخت می کند. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش برای هم راه آهن بین 10 تا 14 درصد یارانه به سود تسهیلات می پردازد.

وی با بیان اینکه اگر ظرفیت تولید داخلی پاسخگو نباشد شرکت ها مجازند تا از منابع صندوق توسعه برای واردات وام بگیرند گفت: سیاست ما این است که اجرا ورود ناوگان دست دوم خارجی را برای حمایت از تولید داخلی نمی دهیم.

معاون راه و شهرسازی با اشاره به این که کمبود جدی در بخش لوکوموتیو کشور داریم گفت: خوشبختانه قرارداد 150 دستگاه واگن مسافری راه آهن در گذشته وجود داشته که تا کنون 70 درصد آن تحویل داده شده است.

وی افزود: تا دو سال دیگر 80 دستگاه جدید در کشور داریم که نیاز لوکوموتیو را تامین می کند. همچنین تعدادی لوکوموتیو خوابیده وجود دارد که به دلیل نبود قطعات یدکی خارج از سرویس است.

پورسیدآقایی اظهار داشت: مناقصه این لوکوموتیوهای سرد به زودی انجام می شود تا با سرمایه گذاری مشترک ببخش خصوصی به ناوگان باز گردد که بر این اساس لوکوموتیو به عنوان آورده راه آهن به شمار می آید.

وی با بیان این که با این برنامه های راه آهن 446 لوکوموتیو به حمل و نقل افزوده می شود گفت: به دنبال این هستیم تا کل لوکوموتیوهای گرم را به شرکت های خصوصی واگذار کنیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با اشاره به برقی کردن مسیر تهران- مشهد گفت: در این خصوص قرارداد فاینانس با سرمایه گذار خارجی منعقد می شود که بر این اساس بین ولت ایران و چین مذاکراتی در حال انجام است.

وی افزود: از سال آینده این پروژه به اجرا می رسد و تا پایان دولت بخش مهمی از آن بهره برداری خواهد شد. همچنین افزایش سرعت در خط موجود هم به 200 کیلومتر از دیگر پروژه هایی است که همزمان با آن انجام می گیرد تا بر این اساس زمانم سفر به مشهد 6 ساعته شود.

پورسیدآقایی با اشاره به اینکه قرارداد قبلی برای برقی کردن مسیر تهران- مشهد به صورت BOT با قرارگاه خاتم الاوصیاء بود گفت: این قرارداد منتفی شده زیرا سرمایه گذار باید کل منابع تامین می کرد که برای بخش خصوصی این امکان فراهم نبود بنابراین وزارت دفاع اعلام انصراف کرد.

وی با بیان این که در حال حاضر راه آهن به عنوان ردیف بودجه و فاینانس منابع را تامین می کند افزود: برآورد هزینه ما با عملیات اصلاح خط و لوکوموتیوهای مورد نیاز 2 میلیارد با نرخ دلار دولتی است که به قیمت روز بانک مرکزی 5300 میلیارد تومان می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش خرید واگن های برقی هم همکاری با بخش داخلی را در نظر داریم گفت: قطار سریع السیر تهران- اصفهان هم با پیمانکار که قرارگاه خاتم الانبیاء است و فاینانس کشور چین در دست اجر قرار دارد که امیدواریم در نیمه اول سال آینده عملیاتی شود.

وی افزود: با اجرای این قرارداد مسیر تهران به اصفهان ظرف دو ساعت انجام می گیرد. همچنین پتانسیل قطار سریع السیر در مسیرهای اراک- همدان و تهران- مشهد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت راه آهن در پاسخ به پرسش مهر در خصوص فروش بلیت نوروزی گفت: تعداد صندلی ایجاد شده در نوروز امسال نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایشی داشته که البته این میزان در مسیر تهران- مشهد 7 درصد بوده است.

وی افزود: امسال یک میلیون و 884 هزار صندلی در طول پیک نوروزی بلیت صادر شد که تا کنون یک میلیون آن فروخته شده است. پورسیدآقایی با تاکید بر اینکه اولویت ما کیفیت داخلی، سرعت قطارها و زمان بندی مسیرها بوده است گفت: سعی داشتیم تا در نوروز امسال مسافرها از کیفیت قطارها راضی باشند.

وی با بیان ین که برای خرید ریل مذاکراتی را با ذوب آهن اصفهان داشته ایم گفت: مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که کارخانه ریلی را از آلمان خریداری کردند و درصدد انتقال آن به کشور هستند و ما هم قول دادیم تا 300 هزار کلیومتر تندریل از آنها خریداری کنیم.

این مقام مسئول در راه آهن افزود: 200 هزار تندریل هم از خارج از کشور تهیه می کنیم بنابراین برنامه ما حمایت از تولید داخلی ریل در کشور است. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در خصوص قطارهای حومه ای اظهار داشت: قطار حومه ای کرج- هشتگرد با بودجه وزارتخانه و فروش سهام دولتی به اجرا می رسد که تا سال آینده راه اندازی خواهد شد.

پورسیدآقایی افزود: قطار حومه پرند هم از سوی متروی تهران راه اندازی می شود زیرا ادامه خط یک است که بر این اساس بخشی از پروژه و بوجه از محل فروش سهام دولت تامین می شود.

معاون وزیر راه تصریح کرد: قرارداد دیگری را با پیمانکار داریم تا 10 میلیارد تومان راه آهن، 100 میلیارد تومان مترو و 100 میلیارد تومان پیمانکار بپردازد که البته سهم پیمانکار به عنوان طلب از دولت تا بودجه سال آینده باقی می ماندکه حداکثر این پروژه هم قبل از اتمام سال آینده بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا اوایل سال آینده این مترو تا فرودگاه امام خمینی(ره) قابل بهره برداری است افزود: در مسیر تهران- ورامین نیز مترو ساخت قطار را دنبال می کند البته ما هم برقی کردن مسیر تهران - مشهد را تا گرمسار اجرایی می کنیم.

پورسیدآقایی تصریح کرد: مسیر تهران- قزوین هم دو خطه می شود که اگر زیرساخت ها اجازه دهد قصد داریم مسیر تهران- کرج را هم 4 خطه کنیم تا دو خط برای حومه باشد.