700 بانوي يزدي به عضويت ستاد مردمي عفاف و حجاب درآمدند

ناهيد ياوري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه اين ستاد از سال 1387 با هدف ترويج فرهنگ حجاب و معرفي چادر به عنوان نماد ملي زن ايراني راه اندازي شده است، اظهار داشت: اين ستاد با همكاري ارگان هاي مختلف گام هاي موثري در راستاي تعميق و ترويج فرهنگ حجاب برداشته است.

وي بيان كرد: تمامي اقدامات انجام شده در اين ستاد فرهنگي است و تلاش شده تا در اماكن مختلف و پرتردد با شيوه هاي جديد به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخته شود.

ياوري عنوان كرد: يكي از بهترين و تاثيرگذارترين اقدامات اين ستاد، شركت در طرح هاي نوروزي و حضور در اماكن گردشگري و اهداي چادر به بانوان به ويژه كودكان بوده است كه اين طرح به شكل ويژه در مسجد جامع يزد برگزار شد.

سخنگوي ستاد مردمي عفاف و حجاب استان يزد ادامه داد: اين ستاد با اصناف يزد نيز همكاري هاي خوبي داشته و واحدهاي صنفي كه با اين ستاد در راستاي ساماندهي مانكن ها و شيوه چيدمان مغازه ها همكاري داشته اند، مورد تقدير واقع شده اند.

ياوري با اشاره به اينكه همايش عفاف و حجاب در دهم اسفندماه جاري در دانشكده علم و هنر يزد برگزار مي شود،‌ از همكاري و مشاركت ستاد عفاف و حجاب در برپايي اين نمايشگاه خبر داد.

وي همچنين از برپايي همايش منطقه اي عفاف و حجاب در دانشكده سما يزد خبر داد و يادآور شد: ستاد مردمي عفاف و حجاب در اين همايش نيز با ارائه طرح هاي مختلف و اجراي برنامه، مشاركت مي كند.

ياوري خاطرنشان كرد: اين ستاد امسال نيز در طرح نوروزي عفاف و حجاب شركت مي كند و در مسجد جامع با ارائه طرحي جديد، به ترويج اين فرهنگ ميان گردشگران نوروزي خواهد پرداخت.

وي همچنين از ايجاد و برپايي نمايشگاه و فروشگاه محصولات حجاب در مدارس استان يزد خبر داد و افزود: اين نمايشگاه ها با استقبال خوبي از سوي دانش آموزان نوجوان مواجه شده است.

ياوري، برپايي همايش بزرگداشت مروه شرويني، شهيده راه عفاف و حجاب، تشكيل گروه سرود دانش آموزي حجاب، برپايي همايش هاي مختلف در سطح شهر، ساخت كليپ با رويكرد عفاف و حجاب و ... را از ديگر برنامه هاي اجرا شده يا در دست اجرا از سوي اين ستاد مردمي اعلام كرد.