ادامه نارضایتی مردم از نحوه توزیع سبد کالا/ مردم خواستار حضور مسئولان در صفهای توزیع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز مرحله دوم توزیع سبد کالا باز هم مشکلات عدیده ای گریبانگیر مردم شهرهای مختلف است به طوری که در برخی شهرستانها نظیر ورامین مردم باید از ساعات اولیه صبح در صف توزیع سبد کالا قرار گرفته و چندین ساعت از وقت خود را برای دریافت کالا سپری کنند که این امر باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.

این در حالی که سخنگوی دولت و وزیر تعاون از اصلاح نحوه توزیع سبد کالا خبر می دهند و در مصاحبه های متعدد اظهار داشتند: طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبه رو شد که برای رفع این مشکلات مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وحدت مدیریت میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات را شناسایی کند و به کمک دیگر دستگاه ها به یک وحدت مدیریت برسیم.

این مسئولان در عین حال از مردم خواست تا با مسئولان در این زمینه مساعدت کنند و در فروشگاه های عرضه این سبد کالا با تأمل حضور پیدا کنند.

وی افزود: قبول داریم که توزیع مرحله اول سبد کالا کاستی هایی داشت که امیدواریم در مرحله بعد این کاستی ها برطرف شود.

مردم مشکلات متعددی را در توزیع سبد کالا متحمل شده اند

یکی از شهروندان ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واقعا جای تأسف است که باید مردم برای دریافت سبد کالای 80 هزار تومانی مدتها در صف قرار بگیرند و انواع سختی ها را تحمل کنند.

سعید یوسفی افزود: چرا مسئولان در میان مردم حاضر نمی شوند و لحظاتی از وقت خود را در صف های توزیع سبد کالا سپری نمی کنند تا متوجه شوند مردم چه مشکلاتی را دارند که تاکنون در بسیاری از شهرستان ها رفع نشده است.

وی با بیان این که صف های طویل ضمن اتلاف وقت مردم، زیبنده کشور نیست، گفت: کمبود نیروی انسانی فروشگاهها و نیز سرعت بسیار کند دستگاههای کارتخوان از دیگر مشکلات سبد کالا است که همچنان ادامه دارد.

35 هزار شهروند در ورامین سبد کالا دریافت کردند

از طرف دیگر به گفته شهروندان اختلال در سیستم توزیع، درست کار نکردن کارتخوان ها، کمبود کالا در مراکز توزیع، اعتراض اقشار مختلف به مشمول نشدنشان برای تحویل سبد کالا و سرانجام زد و خورد میان برخی از افراد در صف این سبد از مهمترین مشکلات توزیع سبد کالا به شمار می رود.

حسن میرزایی در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: با مشخص شدن واجدین شرایط دریافت سبد کالا در فاز دوم، مراکز توزیع تعیین شده در سطح شهرستان ورامین فعالیت خود را آغاز کرده و نسبت به توزیع سبدکالا بین افراد اقدام کردند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: در فاز نخست توزیع سبد کالا، 10 مرکز به سامانه سبد کالا مجهز شده بود که با بررسی های صورت گرفته، چهار مرکز دیگر نیز به مجموع مراکز توزیع افزوده شد و هم اکنون 14 مرکز در مناطق مختلف شهرستان ورامین نسبت به توزیع سبد کالا اقدام می کردند.

وی اظهار داشت: در فاز نخست توزیع سبد کالا، بیش از 35 هزار نفر در شهرستان ورامین با مراجعه به مراکز توزیع، نسبت به دریافت سبد کالا اقدام کردند.

گفتنی است بر اساس مصوبه دولت در خصوص توزیع سبد کالایی رایگان، بابت هر خانوار مشمول طرح، یک سبد حمایتی در کارت عابربانک سرپرستان خانوار که در طرح پرداخت یارانه نقدی به سازمان مدیریت هدفمندی یارانه اعلام شده شارژ شده به طوری که با بهره گیری از این کارتها در پایانه های فروش مراکز توزیع می توانند کالای خود را دریافت کنند.