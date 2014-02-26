احداث شهرهای جدید باید با تفکرات جدید هم همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مقتدایی صبح امروز در جلسه شورای مسکن و شهرسازی اهواز گفت: مجموعه های ملی که در قالب طرح و برنامه هستند علاوه بر تاثیرات مثبت گاهی اوقات تاثیرات منفی هم در پی دارند.



وی افزود: موقعیت دو شهر جدید رامین و شیرین شهر با یکدیگر متفاوت است، شیرین شهر با هدف اسکان شاغلین مراکز صنعتی در آن منطقه ساخته شده که تا الان 150 میلیارد تومان هزینه شده است ولی شهر رامین با هدف اسکان تمامی اقشار جامعه تاسیس شده است.



استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه این دو شهر جدید و تازه تاسیس هستند باید یک تفکر جدید شهرنشینی نیز در آنها حاکم شود.



مقتدایی تصریح کرد: به طور حتم شهرهایی که در ابتدا زیرساختهای آنها فراهم می شود و بعد مردم در آنجا ساکن می شوند از یک فرهنگ خاص تبعیت می کنند، به طور مثال شهری مانند آبادان نیز با چنین شرایطی در بخش شهری و صنعتی از یک نظام شهرسازی و شهرنشینی خاص تبعیت می کند و نظم و انظباط حاکم در آنجا یکی از مزیتهای آن به حساب می آید.



وی عنوان کرد: شهر رامین باید پیام آور یک فرهنگ ملی و منسجم با ریشه های استانی باشد و اگر همه مسوولان همکاری کنند می توان این شهر را به شهری مانند آبادان تبدیل کرد.



استاندار خوزستان با بیان اینکه یکی از مسائلی که در این خصوص از آن غافل شدیم ایجاد اشتغال است، گفت: یکی از مسائلی که در این خصوص از آن غافل شدیم ایجاد اشتغال از طریق ساخت و سازهای درون شهری مانند تغییر بافت فرسوده است.

