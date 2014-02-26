وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان تیم به موقع تمرینات و برنامه های آماده سازی برای ادامه بازی های لیگ برتر هندبال را پیگیری می کنند اما واقعیت این است که تیم باید از نظر مالی تامین شود.

وی اضافه کرد: بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تاکتیک های ویژه بازی این هفته که قرار است در چارچوب دیداری از هفته سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با تیم مس کرمان داشته باشند را به خوبی مرور کرده اند.

سرپرست تیم هندبال صبای قم بیان داشت: نمایش تیم ما در بازی های نیم فصل نخست لیگ دسته اول هندبال در مقابل حریفان پرقدرت خود قابل تقدیر بود و در اولین مسابقه از دور برگشت نیز برابر نیروی زمینی تا آستانه پیروزی پیش رفتیم.

وی تصریح کرد: بازی های خانگی ما در نیم فصل دوم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و سعی ما این است که به راحتی به حریفان امتیاز نزدهیم، ضمن اینکه در میهمانی رقبا نیز تیم ما قطعا بهتر از نیم فصل اول کار خواهد کرد.

اخوان تاکید کرد: اگر حمایت مالی خوبی از تیم صورت می گرفت و ما به جای فکر کردن به مشکلات مالی می‌توانستیم با آرامش به تقویت تیم فکر کنیم، صبای قم قطعا در فصل جاری این رقابت ها یکی از قوی ترین تیم های قمی حاضر در ادوار مختلف لیگ دسته اول هندبال کشور می شد.

وی ادامه داد: بازی های بسیار خوب همراه با نمایش قدرت و ارائه تکنیک و توانایی های فردی در قالب کارهای تیمی که سال گذشته موجب شد تا تیم هندبال صبای قم از لیگ دسته اول هندبال کشور جواز صعود به لیگ برتر این رشته را به دست بیاورد، امسال نیز در صورتی که ما مشکلات مالی نداشتیم می توانست در لیگ برتر هم تکرار شود.

سرپرست تیم هندبال صبای قم ابراز داشت: کسب یک پیروزی در دیدارهای قبلی لیگ دسته اول هندبال در شان تیم هندبال صبای قم است ولی این تیم قطعا می تواند در بازی های آتی مقابل حریفان خود بهتر و شایسته تر ظاهر شود.

وی که همزمان دبیر هیئت هندبال استان قم نیز محسوب می شود، در ادامه بر لزوم حمایت باشگاه صبا از تیم هندبال تاکید کرد و عنوان داشت: ما این هفته در کرمان یک بازی بسیار حساس داریم و قطعا بردن در کرمان سخت است اما با امیدواری فراوان به مصاف حریف می رویم.