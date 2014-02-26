نخستین بازار روز ارگانیک کرج به بهره برداری رسید/ ترکاشوند: مردم سهامداران اصلی شهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار روز مهرشهر با حضور چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر، علی ترکاشوند شهردار کرج، شماری از مسئولان شهری در محدوده مهرشهر بلوار ارم ابتدای خیابان پنجم شرقی بهره برداری رسید.



این بازار روز دارای نانوایی و مجهز به پارکینگ به منظور تسهیل در رفاه حال شهروندان است و محصولات ارگانیک در آن عرضه می شود.



شهردار کرج در آیین افتتاح این بازار روز احداث این بازار روز را حاصل پیگیری های معتمدان محله مهرشهر عنوان کرد و افزود: بازار روزی که امروز شاهد افتتاح آن هستیم با پیگیری های معتمدین محل به ویژه علی گلوند عضو شورای اسلامی شهر در دوره سوم و همکاری معاون خدمات شهر شهرداری کرج به نتیجه رسیده است.



وی در ادامه سخنان خود وظایف شهرداری ها در مقابل مردم را سنگین اعلام کرد و افزود: شهر و در کنار آن شهرداری ها به مثابه یک موجود زنده هستند که باید در همه ابعاد رشد متوازن داشته و خدمات ارزنده ای به شهروندان ارائه دهند.



شهردار کرج گفت: با توجه به مسئولیت های سنگین شهرداری ها در سراسر کشور، این مجموعه خدمات رسان از تولد تا مرگ در خدمت مردم است.



ترکاشوند با اشاره به اینکه بازار روز مهرشهر بیست و یکمین بازار روزی است که به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: با افتتاح بازار روزهای سطح کرج هزار و 200 شغل در سطح شهر ایجاد شده است.

شهردار کرج با اشاره به اینکه بیش از 200 وظیفه به دوش شهرداری هاست، شهرداری را یک شرکت سهامی عام دانست که مردم سهامداران آن محسوب می شوند.



این مسئول در ادامه سخنان خود وجود بازار روزها در کرج را مطلوب ذکر و عنوان کرد: بازار روزهای تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج روزانه 75 هزار مراجعه کننده دارند.



وی مراجعه شهروندان به بازار روزها را نشانگر رضایت شهروندان از کیفیت محصولات ارائه شده و قیمت این محصولات دانست.

نخستین بازار روز ارگانیک کرج در مهرشهر



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج نیز با اشاره به بافت جمعیتی منطقه مهرشهر اظهار داشت: با توجه به درخواست بالای شهروندان برای ایجاد بازار روز، احداث این مکان با دستور شهردار کرج و مساعدت معاون خدمات شهر شهرداری کرج در دستور کار قرار گرفت.



آرش یگانی مساحت این بازار روز در طبقه فوقانی را 342 متر اعلام کرد و افزود: سه غرفه 70 متری نیز در طبقه هم کف این بازار وجود دارد.



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج با بیان اینکه بازار روز مهرشهر اولین بازاری است که در آن محصولات کشاورزی سالم(ارگانیک) (بدون استفاده از سموم و آفات) ارائه می شود، گفت: احداث این بازار روز نقش بسزایی در کسب رضایت شهروندان دارد.



یگانی همچنین با اشاره به اینکه تمام موارد موردنیاز شهروندان در این بازار روز ارائه می شود، یادآور شد: در این بازار روز غرفه های میوه، صیفی، سبزیجات، مواد شوینده، مواد غذایی، پروتئینی، لبنیات، خشکبار و نانوایی فعال هستند.



این مسئول اضافه کرد: به منظور تسهیل در رفاه حال شهروندان این بازار روز مجهز به پارکینگ نیز است.

امکانات بیشتری در اختیار مناطق حاشیه ای شهر قرار گیرد



در بخشی دیگر از این مراسم رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر کرج نیز گفت: ارائه محصولات ارگانیک در بازار روزها اقدامی مهم و در جهت ارتقای بهداشت و سلامت جامعه موثر است.



باغستانی با بیان اینکه مواد غذایی تولید شده (به روش ارگانیک) باید بتواند سلامت افراد را تامین و تضمین کند، گفت: تحقق این موضوع امری مهم محسوب می شود و انجام آن نیازمند همکاری همه سازمانها است.



وی یادآور شد: با درک درستی که امروز مدیریت شهری نسبت به موضوع سلامت شهروندان دارد، سازمان میادین اقدام به فراهم آوردن زمینه های مساعد برای تولید و عرضه مواد غذایی سالم کرده است.



رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت در شورای اسلامی شهر کرج اضافه کرد: علاوه بر اين سازمان ميادين ميوه و تره بار به عنوان يکي از بزرگترين مراکز توزيع مواد خواراکی، بايد در راستاي ارتقا سطح کيفيت محصولات قابل عرضه در ميادين و بازارهاي میوه تحت پوشش، دقت کند.



این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مهرشهر جزء مناطق مرکزی شهر نیست، بر توجه شورا و شهرداری به این منطقه تاکید کرد.



وی احداث بازار روز در این منطقه را مطلوب ذکر و اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک امکانات ارزنده بیشتری در اختیار مناطق حاشیه ای کرج قرار گیرد.

شورای شهر از حضور بخش خصوصی حمایت می کند



بهنام محمودی دیگر عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه مشارکت بخش خصوصی نقش به سزایی در ارائه بهتر خدمات به شهروندان دارد، اظهار داشت: در اجرای طرح های شهرداری از حضور بخش خصوصی بیشتر حمایت می کنیم.



وی گفت: با توجه به رفاه حال شهروندان متمرکز کردن مراکز خرید امری ضروری به نظر می رسد.



این مسئول ایجاد بازار روزهای میوه و تره بار شهرداری را تلاش مثبتی برای کاهش دشواری های خرید روزمره دانست و افزود: احداث این بازارها در کنترل قیمت، تنظیم بازار و رقابت در ارائه کیفیت برتر به مشتری اهمیت زیادی دارد.