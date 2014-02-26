12 نفر در اثر سوء مصرف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی 10 ماه گذشته 405 معاینه جسد در پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد 294 نفر مرد، 103 نفر زن و هشت مورد نامعلوم بوده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 12 نفر در اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

امینی با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت نفر افزایش یافته است، اظهار داشت: در مدت مشابه سال گذشته 371 جسد به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع داده شد که علت مرگ پنج نفر از آنها سوء مصرف مواد مخدر بوده است.

وی یادآور شد: در کل سال گذشته 10نفر بر اثر سوء مصرف موارد مخدر جان دادند که این استان از این نظر به نسبت جمعیت در رتبه 31 کشور قرار گرفت.

امینی همچنین از افزایش غرق شدگی در رودخانه های استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری 15 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بیان کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 11نفر بوده است.

وی تصریح کرد: این استان اگرچه دریا ندارد اما مقام پنجم غرق شدگی در کشور را داراست و طی 10 سال اخیر بیش از 160 نفر در رودخانه ها غرق شده اند.