راه اندازی بانک اطلاعات هویت ژنتیک در کشور از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی روز چهارشنبه در افتتاحیه چهارمین کنگره بینالمللی پزشکی قانونی ایران که در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) آغاز شد، گفت: تصور مردم از پزشکی قانونی به معاینه جسد آن هم در حد شکافتن خلاصه شده است، در حالی که امروزه بیش از 100 نوع خدمت در این سازمان اجرا میشود و معاینه جسد فقط 3 درصد فعالیتهای ما را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای علمی خوبی در سازمان پزشک قانونی در حال انجام است، افزود: تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک به عنوان یکی از برنامههای مورد تأکید برنامه پنجم توسعه است و امیدواریم از ابتدای سال 93 رسما فعالیت خود را شروع کند.
شجاعی تصریح کرد: امروزه گرههای زیادی در پروندههای قضایی با نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی قانونی باز میشود که سبب شده زمان ایجاد پروندهها به آرای صادره بیشتر نزدیک شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی، نقش پزشکی قانونی تشخیص هویت مجرمان و فوتشدگان در حوادث سوانح را بسیار حیاتی عنوان کرد و افزود: وقتی یک تصادف رخ داده و 40 جنازه میسوزد، هیچ اثری برای شناسایی این افراد وجود ندارد و این پزشکی قانونی است که در ظرف کمتر از یک هفته هویت این افراد را شناسایی و اجسادشان را به خانواده تحویل میدهد یا در بدترین جنایتها که دختربچهای مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل میرسد، این پزشکی قانونی است که در ظرف یک هفته با آثار باقیمانده قاتل را شناسایی میکند.
وی تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه پزشکی قانونی برنامههای مفصلی در دستور کار داریم که از سال آینده آغاز خواهد شد و در همین راستا هماهنگیهایی با مراجع قضایی و مراکز بهداشت انجام شده است.
شجاعی گفت: امیدواریم روزی فرا برسد تا همکاران این رشته مجبور نباشند برای امرار معاش دست به اقدامات خارج از وظیفه بزنند یا کارهایی بکنند که زیر سئوال بروند. همچنین باید هزینههای بیجهت به بیمار تحمیل نشود و معطلیها در روند پیگیری مطالبات در پزشکی قانونی کاهش یابد تا بهانه به دست آنهایی که میخواهند به این رشته هجمه وارد کنند،ندهیم.
وی با تاکید بر اینکه میتوان از ظرفیت پزشکی قانونی برای آموزش رشتههای تخصصی پزشکی استفاده کرد، خاطرنشان کرد: بارها به دانشگاهها و وزارت بهداشت اعلام کردهایم که میتوانند از توانمندی سازمان پزشکی قانونی استفاده کنند و با رعایت یکسری شرایط در کنار اساتید متبحر کالبدگشایی، حضور یافته و از نزدیک فرق یک کبد سالم با کبد بیمار را مشاهده کنند، چرا که دانشجویان در بعد آناتومی و تشریح یا کالبدگشایی کاتولوژی خیلی دورههای عملی نمیگذرانند.
چهارمین کنگره بینالمللی پزشکی قانونی تا روز جمعه 9 اسفند ماه جاری در تالار بیمارستان امام خمینی (ره) ادامه دارد.
نظر شما