به گزارش خبرنگار مهر، عبادی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان، افزود: ایننگرش در این سازمان باعث می شود رویکرد این سازمان کاملا مصرفی باشد و انگیزش ها در معلمین به شدت پایین بیاید.

وی اظهار داشت: انگیزش ها در معلمین پایین آمده و و نباید این طور باشد چرا که باید تصمیم سازی باید توسط معلمان و مدیران تقویت شود و معلمان هم در تصمیم سازی اظهار نظر کنند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان گفت: تمام معلمین و دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت باید در تصمیم سازی مشارکت داشته باشند.

عبادی تاکید کرد: بزرگترین معضل ما فاصله و شکاف بین تعلیم و تربیت و مدذرسین است .

وی در ادامه گفت: یک مسئول وقتی می تواند درد مدیری را درک کند که خود در آن جایگاه قرار گرفته باشد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان تصریح کرد: ما باید با استفاده از خردجمعی و با استفاده از پتانسیلهای ناحیه گام های اساسی در توسعه تعلیم و تربیت برداریم و رویکرد کارشناسی شده در برنامه ها داشته باشیم .

عبادی گفت: ما باید از تجربیات گذشتگان استفاده کرده و در جهت تقویت نقفاط ضعفها تلاش کنیم.

در ادامه این مراسم رئیس سابق آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان، ظرفیت مدارس شاهد به 100 درصد ، ایجاد 4 مدرسه تیزهوشان ، اخذ سند مالکیت هنرستان کشاورزی ، اجرای سند تحول بنیادین ، تلاش در جهت جلب رضایتمندی معلمین و ساماندهی نیروی انسانی را از اقدامات مهم خود برشمرد.