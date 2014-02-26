۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

کهزادی:

مشکلات قضایی شهرستان اسلام آباد غرب را تا رفع آنها پیگیری خواهم کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی قوه قضاییه گفت: مشکلات شهرستان اسلام آباد غرب در حوزه قضایی مخصوصا موارد مربوط به اداری و مالی را تا مرتفع شدن آنها پیگیری خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز کهزادی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اسلام آباد غرب گفت: توجه به توانمندی های داخلی کشور در توسعه و پیشرفت اقتصادی یکی از اصلی ترین ارکان در این زمینه است.

کهزادی گفت: نگاه به بیرون و کم توجهی به توانایی های داخلی درست عکس مسیر اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد باید الگوی همه فعالیت ها و برنامه ریزی ها برای دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی کشور باشد و در این راستا باید از صدر تا ذیل دستورات رهبر انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه توجه به اقشار کم درآمد کشور را از دیگر محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به نیازهای مردم و جامعه توسط مسئولین باید هدف مسئولین ما باشد. البته در این میان توجه به سلامت کاری بسیار با اهمیت است.

استاندار اسبق کرمانشاه گفت: رشادت های مردم استان در بهبوهه جنگ خیره کننده بود و امروز که استقبال مردم از مقامات قضایی کشور را می بینیم نشان از قدر شناسی اهالی نجیب این منطقه است.

در این نشست امام جمعه  و فرماندار اسلام آباد غرب نیز حضور داشتند و مشکلات شهرستان اسلام آباد غرب در حوزه قضایی را با معاون ریاست قوه قضایییه در میان گذاشتند.

