مشکلات قضایی شهرستان اسلام آباد غرب را تا رفع آنها پیگیری خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز کهزادی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اسلام آباد غرب گفت: توجه به توانمندی های داخلی کشور در توسعه و پیشرفت اقتصادی یکی از اصلی ترین ارکان در این زمینه است.

کهزادی گفت: نگاه به بیرون و کم توجهی به توانایی های داخلی درست عکس مسیر اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد باید الگوی همه فعالیت ها و برنامه ریزی ها برای دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی کشور باشد و در این راستا باید از صدر تا ذیل دستورات رهبر انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه توجه به اقشار کم درآمد کشور را از دیگر محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به نیازهای مردم و جامعه توسط مسئولین باید هدف مسئولین ما باشد. البته در این میان توجه به سلامت کاری بسیار با اهمیت است.

استاندار اسبق کرمانشاه گفت: رشادت های مردم استان در بهبوهه جنگ خیره کننده بود و امروز که استقبال مردم از مقامات قضایی کشور را می بینیم نشان از قدر شناسی اهالی نجیب این منطقه است.

در این نشست امام جمعه و فرماندار اسلام آباد غرب نیز حضور داشتند و مشکلات شهرستان اسلام آباد غرب در حوزه قضایی را با معاون ریاست قوه قضایییه در میان گذاشتند.