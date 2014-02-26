مسابقه دوچرخه سواری در خرمشهر برگزار شد

عبدالحسین احسانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مسابقه با شعار « ورزش دشمن اعتیاد است » و « با ورزش به جنگ اعتیاد بروید » برگزار شد و دوچرخه سواران دانش آموز خرمشهر صبح امروز در کنار رود کارون رکاب زدند.



وی افزود: این مسابقه با همکاری اداره آموزش و پرورش خرمشهر و اداره ورزش و جوانان این شهر برگزار شد.



سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر به مسیر این مسابقه اشاره کرد و عنوان کرد: دوچرخه سواران دانش آموز مسیر پل جدید تا پل قدیم خرمشهر را در کنار کارون رکاب زدند.



احسانی کیا به راه های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار کرد: ورزش بهترین وسیله برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر است و مسئولان باید در این زمینه اعتبارات و برنامه های جامع و بیشتری را اختصاص داده تا جامعه سالم و با نشاطی را داشته باشیم.



به گزارش خبرنگار مهر، امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری، مساله بیکاری و عوارض ناشی از آن است. بیکاری به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضر است و باید با آن مبارزه شده و یا به نحوی اوقات بی کاری را پر نمود که مفید بوده و یا لااقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری های خیابانی، انحرافات جنسی و ... زاییده بیکاری و ولگردی است که با تشویق نوجوانان و جوانان به امر ورزش سدی در برابر این معضلات کشیده خواهد.