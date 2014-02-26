به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع سومین مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی اظهار داشت: امیدواریم انتخاب مدیرکل جوان و توانمند که در مسیر دولت تدبیر و امید گام برمی‌دارد حرکت‌های خوبی در ورزش استان ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه کشور باید به سمتی برود که تمام تصدی‌گری و کار مردم توسط بخش خصوصی انجام شود، افزود: امروزه اعتماد و احترام و جلب حمایت بخش خصوصی از الزامات مدیران ورزشی است.

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت با بیان اینکه باید شرایط حضور پرنگ بخشی خصوصی فراهم شود، گفت: با تمام مشکلات و محدودیت مالی که ورزش به آن مبتلا است، انتظار می‌رود بخش خصوصی بطور جدی مدنظر قرار گیرد.

خادم با تاکید بر همراهی و همفکری هیات ورزشی با ادراه کل ورزش و جوانان استان، تصریح کرد: با تجمع تخصیص‌های حداقلی استان، بخش کوچکی از انتظارات هیات ورزشی در سطح استان برطرف می‌شود.

افزایش دو برابری اعتبارات طرحهای عمرانی ورزش در بودجه سال 93

وی با بیان اینکه توجه به ورزش بانوان ضروری است، افزود: مسئولان ورزشی استان زمینه حضور بیشتر و پر نشاط بانوان در ورزش استان را فراهم کنند.

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت یکی از وظایف جدی اداره ورزش و جوانان را توجه به سمن‌ها و جوانان دانست و ادامه داد: مدیرکل جدید تعامل محسوس و مشخصی را با استانداری، شهرداری و نمایندگان استان در زمینه حمایت و جذب منابع مالی و اعتبارات برای توفیق بیشتر در امر ورزش داشته باشد.

خادم از 3500 طرح ناتمام در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه اعتباری برای این طرح‌ها لحاظ نشده و برای اتمام نیازمند 14 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی یادآور شد: در بودجه سال 93 اعتبارات طرح‌های عمرانی این وزارتخانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت با بیان اینکه 200 میلیارد تومان از اعتبارات به شورای برنامه ریزی استان اختصاص یافته، تاکید کرد: استانداری‌ها در جهت تخصیص این منابع به ورزش اهتمام داشته باشند.