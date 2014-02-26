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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

معتمدی خبر داد:

پرداخت وام اشتغال زایی کمیته امداد (ره) به بیش از 400 نفر در چادگان

پرداخت وام اشتغال زایی کمیته امداد (ره) به بیش از 400 نفر در چادگان

چادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چادگان گفت: جهت رفع محرومیت در منطقه و کمک به رفع معضل بیکاری امسال به 408 نفر وام های اشتغالزایی در بخش های خود اشتغالی، کسب و کار خانگی و.... از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چادگان داده شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی، فرماندار چادگان پیش از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته ساماندهی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر اظهار داشت: همه باید برای بهبود وضع روستائیان و کشاورزان، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت روستاها تلاش کنند تا در حماسه اقتصادی سهیم باشند امروز هر کس برای یک نفر هم شغل ایجاد کند در حماسه اقتصادی شرکت کرده است.

کریمی،رئیس کمیته ساماندهی سرمایه گذاری در ادامه افزود: باید کارآفرینان و سرمایه گذاران تشویق شوند تا در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری و اشتغال زایی کنند.

وی نیز گزارشی از وضعیت بیکاری در منطقه و اختصاص وام های خود کفایی به افراد مستعد و مددجو ارائه داد و افزود: امسال جهت اشتغال زایی به بیش از 400 نفر وام اشتغال با هزینه ای افزون بر 14 میلیارد ریال از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است.
 

کد مطلب 2244783

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