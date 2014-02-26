نقش کمیته امداد در ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی بی بدیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: کار کمیته امداد یک کار مقدس و در راستای اهداف انقلاب است و مشکلات زیادی را از جامعه کم نموده است.

وی اظهار داشت: موفقیت نیروی انتظامی در اجرای برنامه های مختلف، تنها در سایه اعتماد مردم و همکاری همه نهادها و دستگاهها امکان پذیر است.

سرهنگ غلام زاده تصریح کرد: کمیته امداد استان در خصوص اشتغال پایدار، ایجاد امنیت فضای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی خانواده ها و کاهش بیماری‌های روحی و روانی در خانواده‌های تحت حمایت گامهای اساسی برداشته و جای تقدیر و تشکر دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه کار در کمیته امداد کار جهادی در راه انقلاب است، گفت: کمیته امداد با تقدس و کرامت، مشغول امدادرسانی می‌باشد و مباحث خود را با محوریت جلوگیری از جرایم با بالا بردن سطح آگاهی در بین افراد جامعه دنبال می‌کند.

غلامزاده گفت: نقش کمیته امداد در جلوگیری از جرایم با فراهم نمودن نیازهای یک خانواده بسیار با ارزش است و نیروی انتظامی، کمیته امدادرا یک همکار برای خود می‌داند.

وی افزود: امیدواریم با همکاری و تعاملات بیشتر بتوانیم امنیت بیشتر و آسیب‌پذیری کمتری را در بین مردم و بخصوص مددجویان کمیته امداد فراهم نماییم.

مدیرکل کمیته امداد استان در این نشست اظهار کرد: نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای مهم در تامین امنیت جامعه پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر و مفاسد اجتماعی و سایر موارد نقش مهم و اساسی برعهده دارد.

سیدغلامرضا متقی افزود: هیچ حرکتی در جهت توسعه بدون ایجاد امنیت مقدور نمی باشد و در صورت امنیت خدمات دهی به اقشار آسیب پذیر بهتر و مطلوب تر صورت می گیرد.

متقی با تأکید بر ضرورت تقویت مشترکات و ارزش های اسلامی در بین ادارات و نهادهای دولتی و حفظ وحدت و همدلی در بین نهادها و دستگاهها ، گفت: تلاش ما فراهم آوردن زمینه های اشتغال و کارآفرینی برای افراد نیازمند است و اگر این مهم اجرایی شود، می تواند در بهبود سطح زندگی مردم منطقه اثربخش باشد.

وی بیان داشت: در راستای ارتقاء سطح آگاهی خانواده های تحت حمایت در حوزه آسیب های اجتماعی، تبادل تجارب و اطلاعات در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، همکاری در برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی ، تدوین برنامه های آموزش با موضوع آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر خواهان همکاری هستیم.

نوع‌دوستی مردم باشت در جشن نیکوکاری متبلور می‌شود

امام جمعه باشت با اشاره به جشنواره نیکوکاری برای کمک به نیازمندان، گفت: مهربانی و نوع‌دوستی مردم باشت در جشن نیکوکاری متبلور می‌شود.

برنامه ریزی برای برگزاری جشن ملی احسان و نیکوکاری شهرستان باشت در قالب همایش رابطین فرهنگی، خیرین و عاملین زکات با حضور فرماندار، امام جمعه باشت، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) باشت، مسئولان شهرستانی و خیرین نیکوکار شهرستان باشت در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشت برگزار شد.

امام جمعه باشت در این مراسم از حضور همیشگی مردم و خیرین در راستای دستگیری از نیازمندان و همچنین از کمیته امداد بعنوان متولی اجرای برنامه های مشارکتی جهت کمک به نردم محروم تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام عبدالرحیم عبودی اظهار کرد: جلسات احسان و نیکوکاری سراسر معنویت، نیکی و خیرات است بنابراین توجه به این مجالس توجه به اصل نیکوکاری است.

وی در ادامه با بیان اینکه در دین مبین اسلام دستگیری از نیازمندان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) از برکات نظام جمهوری اسلامی است که به دست معمار کبیر انقلاب بنیان نهاده شد و این عمل امام ابتکاری بزرگ در حمایت از فقرا و مستضعفین در جامعه است.

عبودی اذعان داشت: اگر چه نهادها و ادارات زیادی در یاری نیازمندان سهیم هستند اما کمیته امداد محور محسوب می‌شود.

امام جمعه باشت با اشاره به ضرورت احساس نوع‌دوستی در میان انسان‌ها، گفت: هم اکنون لازم است عموم مردم با حمایت‌های مادی و معنوی خود از نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد دلجویی نمایند.

عبودی تأکید کرد: هرگونه اقدامی در این خصوص حتی به مقدار ناچیز، ارزشمند بوده و گامی برای از بین بردن فقر در جامعه به حساب می آید.

ایجاد مشاغل خانگی تولید محور، نماد توانمندسازی مددجویان است

امام جمعه شهرستان چرام گفت : ایجاد مشاغل خانگی تولید محور، نماد توانمندسازی مددجویان و یکی از اقدامات موثر کمیته امداد است.

حجت الاسلام جعفر طزری در بازدید از طرحهای مشاغل خانگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان چرام، اظهار داشت: مشاغل خانگی از جمله صنايع دستي ، قالي بافي ، خیاطی و سایر شغل های خرد در کنار ساير فعاليتهاي خانواده از مواردی است که در اقتصاد خانواده نقش مهمي دارد و موجب رشد آن مي شود .

وی تصریح کرد: طرح فرش بافی که توسط مددجویان کمیته امداد این شهرستان اجرا شده از جمله اقدامات خوب این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت است.

طزری بیان داشت: با اجرای این طرح مددجویان کمیته امداد به توانمندی لازم می رسند و می توانند مستقل و از چرخه حمایت خارج شوند.

وی افزود: اجرای این طرح مزایای دیگری نیز دارد که می توان به درگیر کردن بانوان با مسائل اجتماعی واشتغال زایی برای افراد زیادی اشاره کرد.

امام جمعه شهرستان چرام گفت : اگر در این طرح از نقشه های فرهنگی اسلامی استفاده شود می تواند از جنبه های فرهنگی نیز مورد تقدیر قرار گیرد و موجب ترویج فرهنگ اسلامی گردد.

علی حسن مظاهری مدیر کمیته امداد شهرستان چرام ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری و تعامل بسیار خوب امام جمعه شهرستان با این نهاد، خواهان همکاری و تعامل دیگر نهاد ها و سازمانها در توانمندسازی مددجویان شد.

دانش آموزان تحت حمايت کمیته امداد بویراحمد از کلاسهاي حرفه آموزي بهره مند شدند

مدير کميته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بويراحمد از بهره مندی 87 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از دوره های حرفه آموزی خبر داد.

زرير انصاري گفت: کميته امداد براي توانمند سازي خانواده هاي تحت حمايت و همچنين اهميت اشتغال خانواده ها در رسيدن به استقلال با توجه به ظرفيت خانواده ها و مهارت دانش آموزان در رشته هاي مختلف به آنان آموزشهاي مختلفی ارائه می دهد.

وی یکي از موضوعات مهم در بحث اشتغال داشتن مهارت براي انجام شغل از راه آموزش بدست می آید، گفت: از همين رو به منظور ارتقاء سطح مهارت دانش آموزان و آشنایی با بازار کار دوره هاي آموزشي مهارتی و حرفه آموزی برای آنان برگزار می شود.

انصاری بیان داشت: هدایت و راهنمایی دانش آموزان تحت حمایت به سمت حرفه آموزی می تواند گامی موثر به سوی آینده ی شغلی آنان باشد.

وی تصریح کرد: در این راستا 87 نفر از دانش آموزان تحت حمایت در این دوره های آموزشی شرکت و مهارت های لازم را فراگرفتند.

انصاری هزینه برگزاری این دوره های آموزشی را بیش از 110 میلیون و 438 هزار ریال عنوان کرد.

جمع آوری بالغ بر میلیارد ریال زکات در شهرستان گچساران

مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون عاملین زکات این نهاد مبلغ 1میلیارد و245 میلیون ریال زکات از روستاهای توابع این شهرستان جمع آوری نموده اند.

امرالله فروزنده تصریح کرد: زکات همردیف با نماز از واجبات دین مبین اسلام است.

وی اظهار داشت: پرداخت زکات نقش مهمی در رفع فقر ، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش توان اقتصادی خانواده و عدالت اجتماعی دارد.

فروزنده تصریح کرد: با تعاملات صورت گرفته با مسئولین زکات و مبلغین و روحانیون در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پرداخت زکات اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و 245 میلیون ریال از مردم خداجوی شهرستان جمع آوری شده است.

مدیرکمیته امداد شهرستان گچساران با اشاره به اینکه 900 میلیون ریال از این مبلغ در یک ماهه گذشته و مابقی در طول ماههای قبل سال جاری از 18 روستای شهرستان جمع آوری شده، گفت: زکات جمع آوری شده در سرفصلهای عمران و آبادانی مساجد و پروژه های عام المنفعه، تأمین جهیزیه نوعروسان و سایر موارد هزینه می شود.