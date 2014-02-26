به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با بیان این که برخی افراد هر جا که منافعشان تأمین شود، حمایت و در جای دیگر مخالفت می‌کنند، بیان داشت: کسانی که ادعای حقوق بشری باید مورد راست آزمایی قرار بگیرند که آیا در همه جا این ادعا را دارند، یا فقط در جای که منافعشان آنان تأمین است، این موضوع را مطرح می کنند.

ادعاهای دروغین غرب

وی با تاکید بر این که کسی که دم از حقوق بشر و دموکراسی می‌زند، باید همه جا یکسان عمل کند، تصریح کرد: اگر سران غرب به این رویه عمل می کردند، می گفتیم راست می گویید، اما آنان این گونه نیستند و فقط ادعای حقوق بشر دارند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به این که با کودتا، حکومت قانونی مصر را ساقط و همه پرسی 30 درصدی مورد پذیرش غربی‌ها قرار می‌گیرد، افزود: متاسفانه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، همه پرسی 30 درصدی مردم مصر و ساقط کردن حکومت مردمی این کشور را قبول می‌کنند، ولی برگزاری انتخابات قانونی و دقیق، در ایران را غیر قانونی می‌دانند!

وی با اشاره به حوادث اوکراین، خاطرنشان کرد: دخالت غربی‌‌ها در اوکراین و دیگر کشورها دلیل روشنی بر دروغ گویی آنها است؛ دنیای استکبار هرآنچه را که به نفعشان است، می‌پذیرد و هرچیزی که به ضررشان باشد را نمی‌پذیرند!

ملت‌ها بیدار شوند

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که رفتار غربی‌ها باید موجب بیداری و هوشیاری بیشتر ملت‌ها باشد، تاکید کرد: حقوق انسانی و حقوق بشری که اینها مطرح می‌کنند، نباید موجب شود تا از اینها فریب بخوریم.

این مرجع تقلید با اشاره به این که غربی‌ها به صراحت به حقوق ملت‌ها توهین می‌کنند، بیان داشت: آنها به اصولی که ادعا می‌کنند، پایبند نیستد و باید این مسائل برای ملتها درس باشد و عده‌ای بلند نشوند تا برنامه‌های آنها را اجرا کنند.

هشدار به مطبوعاتی‌ها

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالب منتشره در برخی مطبوعات، گفت: خیزش‌هایی در برخی مطبوعات وجود دارد و خطراتی را می‌بینم، الان سربسته می‌گویم که چارچوب‌ها را رعایت کنند و اگر اصلاح نشوند، بصورت علنی بیان خواهم کرد.

تفسیر روایتی از امام حسن عسگری(ع)

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام حسن عسگری(ع) «لاتمـارفیذهب بهائك و لا تمـازخ فیجترء علیك»، اظهار داشت: انسان نباید به مباحث جدال انگیز بپردازد، چون شخصیت او زیر سئوال می‌رود.

این مرجع تقلید با اشاره به این که انسان عالم باید در مقابل دیگران فروتن باشد، ادامه داد: کسی که علمی را را برای یکی از اهداف سه گانه خودنمایی، مباهات و جلب توجه و عوام فریبی فرا می‌گیرد تا به منافع مادی دست یابد، در آتش است.

شجاعت پذیرش اشتباه

وی با بیان این که بحث و مناظره باید برای یافتن حقیقت باشد، تصریح کرد: مجاله از دیدگاه اسلام بر محور احسن استوار است تا واقعیات و حقایق روشن شود؛ بنابراین انسان باید شجاعت داشته باشد که اگر حرف دیگری حق بود، آن را بپذیرد.

ایشان ادامه داد: پذیرفتن حرف حق در مقابل حرف باطل به روح بزرگ نیاز دارد و باید مراقب بود که یکی از گناهان بزرگ همین غلبه بر دیگری از روی باطل است.

اهانت به دیگران حرام است

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله مکارم شیرازی در بیان فراز دوم روایت امام حسن عسگری(ع) با اشاره به این که شوخی‌هایی که در آن ابتذال، اهانت به دیگران و حرف‌های رکیک باشد، حرام است، یادآور شد: مزاح در اسلام با رعایت حد و حدود آن مطلوب بوده، ولی اگر از حد خارج شود، مطرود است.