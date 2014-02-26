لزوم تاسیس صندوق حمایت از ورزشکاران/سند راهبردی ورزش آبادان طراحی و تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای ورزش آبادان گفت: باید بکوشیم تا در پیشگاه مردم و در انجام ماموریتهایی که بر عهده داریم به خوبی عمل کنیم و به منظور بهره مندی کامل از جلسات شورای ورزش باید از افراد توانمند و کارشناسان در زمان برپایی جلسات دعوت شود.

وی افزود: همگان در خصوص سطح ورزشی، قهرمانان ورزشکار آبادانی و جایگاه ورزش این شهر در سطح کشور آگاهی دارند. در این شهر چه آنانی که ورزشکار هستند و چه کسانی که هوادار و دوستدار ورزش هستند همگی به آبادان تعصبی خاص دارند.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان اظهار کرد: هنگامی که نشاط و شادی نباشد استعدادها شکوفا نمی شود و فعالیتها نیز به سمت رخوت و رکود پیش می رود لذا توجه به امر ورزش با رویکرد ایجاد نشاط و شادمانی در جامعه باید به طور جدی دنبال شود.

شهبازی همچنین با تاکید بر راه اندازی ایستگاهها ورزش صبحگاهی در سطح مناطق مختلف شهری یادآور شد: موضوع بیمه شدن جمع کثیری از ورزشکاران آبادانی نشان از تدبیر مسئولان ورزشی شهر به سلامتی و رفاه آنان دارد.

وی بهره گیری از خدمات مردمی در جهت تقویت زیر ساختهای ورزشی، استفاده از پتانسیل خیرین، بهبود امکانات ورزشی در پارکها و توجه به هیئتهای ورزشی در سطح شهر را از مسئولان امر ورزش در شهرستان خواستار شد.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان با بیان اینکه استاندار به شدت به دنبال بهبود وضعیت ورزش آبادان است، گفت: شهرداری و شورای شهر در جهت تغییر کاربری برخی زمینهای بلا استفاده به زمینهای ورزشی بکوشند.

شهبازی با ابراز خرسندی از اینکه ورزش آبادان به سمت برنامه محوری پیش می رود، افزود: در این راستا سند راهبردی ورزش آبادان طراحی و تدوین شود و تدوین برنامه راهبردی در شورای ورزش باید بتواند ظرف مدت یک ماه آینده طراحی و تدوین شود.

وی با اشاره به طرح موضوع راه اندازی پارلمان ورزش از سوی استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به سابقه و ورزشکاران با استعدادی که آبادان دارد باید تلاش شود تا این ورزشکاران سهم بیشتری در این پارلمان را از آن خود کنند و تلاشها باید به سمت پرورش قهرمانان ورزشی پیش رود.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان همچنین با اشاره به اینکه بیش از 134 هزار نفر از جمعیت شهری آبادان را بانوان تشکیل می دهند، یادآور شد: باید سرانه خوبی به لحاظ ورزشی برای آنان در نظر گرفته شود.

شهبازی ادامه داد: چنانچه ریل گذاریها در مسیر مناسبش انجام شود برنامه ها نیز به طور مستمر و برنامه ریزی شده ادامه و انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا صحبتهایی که در پشت درهای بسته و در جلسات گفته می شود نمود عینی پیدا کند.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی شهر را یکی از کارگروههای شورای ورزش آبادان در راستای کمک به امر ورزش نام برد.