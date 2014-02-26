«کاخ سخن» در دانشگاه ها تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نویسندگان کتاب اخیر، آن را با هدف تامین منبع آکادمیک برای واحد درسی ادبیات فارسی برای تمامی رشتهها، نوشتهاند. عنوان فرعی کتاب یعنی «فارسی عمومی» نیز در این راستا انتخاب شده است. این کتاب سه بخش کلی دارد که به ترتیب عبارتند از: «نمونههایی از نظم و نثر پارسی»، «مباحثی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی» و «نگارش و ویرایش».
بخش نخست شامل چند فصل مختلف است: نخستین فصل «ادبیات پیش از اسلام ایران» نام دارد که در آن کتابهایی مانند «اوستا»، «بندهشن» و «زند وهمن یسن» معرفی شدهاند. در فصل دوم که با عنوان «ادبیات فارسی پس از اسلام» آمده است، انواع سبکهای شعری در تاریخ ادبیات ایران به همراه نثر ویژه هر دوره، همراه با مثالهای بسیاری معرفی شدهاند.
فصل سوم به «دوره بازگشت ادبی» میپردازد و فصل چهارم هم به ادبیات «دوران مشروطه» که در آن شعر شاعرانی بزرگی چون ایرج میرزا و نثر ادبایی چون دهخدا در «چرند و پرند» و همچنین نمایشنامه معروف «جعفر خان از فرهنگ برگشته» حسن مقدم، معرفی شدهاند.
در فصل پنجم و پایانی این کتاب نیز ادبیات دوران معاصر معرفی و تحلیل و بررسی و شعر و زندگی ادبی شاعرانی چون ملکالشعرای بهار، احمد شاملو، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، شهریار، رهی معیری، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، حسین منزوی، قیصر امینپور، سیمین بهبهانی و شفیعیکدکنی و همچنین آثاری از نویسندگانی مانند محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت، صادق چوبک، سیمین دانشور، جلال آلاحمد، غلامحسین ساعدی، محمود دولتآبادی و زویا پیرزاد، به مخاطبان معرفی شده است.
بخش دوم این کتاب شامل مقالهها و نوشتارهایی در اهمیت زبان و ادبیات فارسی است. «پیام من به فرهنگستان» از محمدعلی فروغی، «خاموش بودن ایرانیان در سر خوان» از ابراهیم پورداوود، «نظری به اخلاق» از فاطمه سیاح، «دفاع از زبان فارسی» از پرویز ناتلخانلری، «مرد دو هزار و پانصد ساله» از عباس زریاب خویی، «چرا تاریخ میخوانیم» از باستانی پاریزی، «زبان فارسی و اهمیت آن» از خسرو فرشیدورد، «نوروز» از علی شریعتی و «تبریک» از ژاله آموزگار، نام مقالههای این بخش به همراه نویسندگان آنهاست.
بخش آخر کتاب اخیر نیز شامل دو فصل است: «نگارش» و «ویرایش». در فصل نخست شیوه نگارش مقالات پژوهشی، نقد، نامه اداری، گزارش نویسی، صورت جلسه و رزومه، آموزش داده میشود. در فصل دوم نیز مباحثی چون نشانهگذاری، نکاتی در شیوه خط فارسی، کاربرد ضمایر ملکی، کاربرد افعال اسنادی و نکاتی در مورد املای واژگان فارسی طرح شده است.
کتاب 428 صفحهای «کاخ سخن؛ فارسی عمومی» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 19 هزار تومان از سوی نشر مروارید منتشر و روانه کتابفروشیها شده است.
نظر شما