ضرورت بکارگیری نمادهای نوروزی و آراستگی کرج در استقبال از میهمانان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه استاندار البرز با شهردار کرج دیدار کرد، محور این دیدار زیباسازی شهر و آمادگی استان در میزبانی از مسافران نوروزی بود.

سید طاهر طاهری با اشاره به اینکه استان البرز شاهراه مواصلاتی 13 استان در کشور است اظهار داشت: سالانه بسیاری از مسافران نوروزی استان البرز را برای مسافرت انتخاب می کنند و حجم زیادی از مسافران نوروزی نیز محورهای البرز را برای رفتن به استان های شمالی و غربی کشور برمی گزینند به همین منظور ضروری است با بکارگیری نمادهای نوروزی و آراستگی شهر در ایام نوروز اوقات خوشی را برای آنان فراهم کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه متوازن، نقشه راه دولت تدبیر و امید همچون چراغ راهی در پیش روی ما قرار دارد و برای رسیدن به این مهم مدیران امور شهری باید عناصر و نمادهای زیباشناسی را به صورت متوازن در نقاط مختلف به خصوص ورودی شهرها که به منزله پیشانی شهر هستند، فراهم کنند.

جانمایی گلدان های متناسب با فصل بهار در سطح کرج

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه مدیران در ایام نوروز باید این باشد که مردم همه جای شهر کرج حال و هوای نوروز را تجربه کنند و این امر مهم نباید فقط در مناطق خاصی از شهر وجود داشته باشد.

طاهری تصریح کرد: فضای سبز نقشی کلیدی در تلطیف محیط شهری دارد به همین منظور می توان با جانمایی گلدان هایی متناسب با فصل بهار رنگین کمانی از رنگ ها را به خیابانهای شلوغ شهر آورد و پویایی و شادابی را در ایام نوروز برای مردم ایجاد کرد.

استاندار البرز یادآور شد: نظافت شهر از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است و برای رسیدن به این هدف باید مسیرهای منتهی به اتوبان کرج و مناطق مختلف استان تمیز و آراسته باشند و از تجمع زباله و آلودگی های شهری باید اجتناب کرد.

تابلوهای راهنمای گردشگران در مرکز و ورودی استان نصب می شود

وی افزود: تابلوهای راهنمایی گردشگران و مسافران باید در گوشه گوشه شهر جانمایی و نصب شود و به منظور تسریع در ترددهای مسافران مکان یابی نصب تابلوهای شهری امری مهم به شمار می آید آنچه به نظر می رسد در نقاط خاصی از شهر دیده نشده و اغلب مسافران ممکن در انتخاب مسیر دچار مشکل شوند.

طاهری اظهار داشت: نصب تابلوهای راهنمایی گردشگران در سطح شهر مهم است و باید در مبادی ورودی شهر و نقاط مرکزی شهر تعبیه شود.

استاندار البرز در پایان تصریح کرد: البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور باید به بهترین شکل ممکن میزبان مسافران نوروزی در ایام بهار باشد.