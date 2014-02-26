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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

راه اندازی آموزش عالی سلامت در شهرستان بشاگرد محقق می شود

راه اندازی آموزش عالی سلامت در شهرستان بشاگرد محقق می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: به منظور تامین نیروی انسانی در مناطق محروم وادامه تحصیل جوانان در رشته های مورد نیاز در حوزه سلامت، مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بشاگرد در دولت یازدهم راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حضورجوانان با استعداد و با انگیزه در شهرستان بشاگرد درصدد خواهیم بود با توسعه زیر ساختهامجتمع آموزش عالی سلامت در این شهرستان راه اندازی شود.

حسن قاضی زاده هاشمی افزود: با راه اندازی این مجتمع درآینده ای نزدیک جوانان این منطقه و شهرستان های همجوار می توانند در برخی از رشته های مورد نیاز ادامه تحصیل دهند و در همان شهرستان به مردم خدمات کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه جمعیت این شهرستان افزایش یافته، یادآور شد: با اشاره به افزایش جمعیت ارایه خدمات بهداشتی درمانی در این شهرستان نیز افزایش خواهد یافت و افزایش خانه های بهداشت ،مرکزبهداشتی درمانی ،حضور متخصص در بیمارستان از برنامه های پیش رو حوزه سلامت در شهرستان بشاگرد خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2244796

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