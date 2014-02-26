راه اندازی آموزش عالی سلامت در شهرستان بشاگرد محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حضورجوانان با استعداد و با انگیزه در شهرستان بشاگرد درصدد خواهیم بود با توسعه زیر ساختهامجتمع آموزش عالی سلامت در این شهرستان راه اندازی شود.

حسن قاضی زاده هاشمی افزود: با راه اندازی این مجتمع درآینده ای نزدیک جوانان این منطقه و شهرستان های همجوار می توانند در برخی از رشته های مورد نیاز ادامه تحصیل دهند و در همان شهرستان به مردم خدمات کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه جمعیت این شهرستان افزایش یافته، یادآور شد: با اشاره به افزایش جمعیت ارایه خدمات بهداشتی درمانی در این شهرستان نیز افزایش خواهد یافت و افزایش خانه های بهداشت ،مرکزبهداشتی درمانی ،حضور متخصص در بیمارستان از برنامه های پیش رو حوزه سلامت در شهرستان بشاگرد خواهد بود.