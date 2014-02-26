ارتقای سطح خدمات در بیمارستانها/ فاصله تعهدات پرداخت بیمه ها به سه ماه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با حمایت ویژه رئیس جمهور، سال آینده چهره نظام سلامت دگرگون خوهد شد و بخشی از خواسته ها تحقق می یابد.

قاضی زاده با اشاره به اینکه سال آینده گام های خوبی برای ارتقا نظام سلامت بردادشته خواهد شد ، ابراز کرد: در آینده ای نزدیک قدم های خوبی برای توسعه خدمات بیمارستانها برداشته می شود و در گام نخست هیچ بیماری برای تهیه اقلام بیمارستانی مورد نیاز به خارج از بیمارستان نخواهد رفت.

وی یادآور شد: خدماتی همچون تهیه استند ،مواد مصرفی پروتز و سی تی اسکن و... بیمارستان ها فراهم می شود.

وی عنوان کرد: در سال آینده فاصله تعهدات پرداخت بیمه ها به کمتز از سه ماه خواهد رسید و فشار از دوش مردم برداشته خواهد شد.