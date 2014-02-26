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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

قاضی زاده خبر داد:

ارتقای سطح خدمات در بیمارستانها/ فاصله تعهدات پرداخت بیمه ها به سه ماه می رسد

ارتقای سطح خدمات در بیمارستانها/ فاصله تعهدات پرداخت بیمه ها به سه ماه می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت و درمان گفت: در آینده ای نزدیک قدم های خوبی برای توسعه خدمات بیمارستانها برداشته می شود و در گام نخست هیچ بیماری برای تهیه اقلام بیمارستانی مورد نیاز به خارج از بیمارستان نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با حمایت ویژه رئیس جمهور، سال آینده چهره نظام سلامت دگرگون خوهد شد  و بخشی از خواسته ها تحقق می یابد.

قاضی زاده با اشاره به اینکه سال آینده  گام های خوبی برای ارتقا نظام سلامت بردادشته خواهد شد ، ابراز کرد: در آینده ای نزدیک قدم های خوبی برای توسعه خدمات بیمارستانها برداشته می شود و در گام نخست هیچ بیماری برای تهیه اقلام بیمارستانی مورد نیاز به خارج از بیمارستان نخواهد رفت.

وی یادآور شد: خدماتی همچون تهیه استند ،مواد مصرفی پروتز  و سی تی اسکن  و... بیمارستان ها فراهم می شود.

وی عنوان کرد: در سال آینده فاصله تعهدات پرداخت بیمه ها به کمتز از سه ماه خواهد رسید و فشار از دوش مردم برداشته خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2244802

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