فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد قزوین شگفت انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر فنلاند در ایران روز سه شنبه از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد.



هاری کمراینن که به دعوت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با هدف همکاری های مشترک به قزوین سفر کرده است ضمن بازدید از مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با ابراز شگفتی از پیشرفت های رباتیک این دانشگاه اظهار داشت: پس از آشنایی با توانمندی های این دانشگاه دیدگاهم در خصوص ایران و دانشجویان ایرانی تغییر کرد و از دیدن فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بسیار شگفت زده شدم.

سفیر فنلاند در ایران تصریح کرد: قزوین از پتانسیل های زیادی در زمینه گردشگری و تاریخی برخوردار است و برای گردشگران بسیار جذابیت دارد و با وجود قابلیتهای صنعتی و کشاورزی می تواند همکار خوبی برای کشور فنلاند باشد.



هاری کمراینن همچنین در دیدار با علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در خصوص توسعه مبادلات هیئت های تجاری دو کشور، پتانسیل تامین موادغذایی مورد نیاز فنلاند از استان قزوین و واردات ماشین آلات کشاورزی از این کشور به استان و صادرات کشمش و انگور قزوین به فنلاند گفتگو کرد.