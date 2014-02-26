جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار به مرز 3000 تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 974 هزار تومان، طرح قدیم 973 هزار و 500 تومان، نیم سکه 495 هزارتومان، ربع سکه 295 هزارتومان و گرمی 192 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 996 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1342 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2995 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 5020 تومان و هر درهم امارات را 821 تومان اعلام کرده اند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)