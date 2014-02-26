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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار به مرز 3000 تومان رسید

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار به مرز 3000 تومان رسید

جدول قیمت انواع سکه و ارز در روز چهارشنبه منتشر شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز به 974 هزارتومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 974 هزار تومان، طرح قدیم 973 هزار و 500 تومان، نیم سکه 495 هزارتومان، ربع سکه 295 هزارتومان و گرمی 192 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 996 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1342 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2995 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 5020 تومان و هر درهم امارات را 821 تومان اعلام کرده اند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 974000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 973500
نیم سکه 495000
ربع سکه 295000
1 گرمی 192000
هرگرم‌طلای18عیار 97996
نوع ارز  
دلار آمریکا 2995
یورو 4140
پوند انگلیس 5020
درهم 821

 

 

کد مطلب 2244804

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