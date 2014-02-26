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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۱

طی 10 ماهه گذشته؛

6600 نفر در مدارس قم آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را دریافت کردند

6600 نفر در مدارس قم آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را دریافت کردند

قم - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد به بیش از شش هزار و 600 نفر در مدارس این استان طی 10 ماهه گذشته خبر داد.

سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: درباره سالم سازی محلات و مدارس استان قم در خصوص پیشگیری از اعتیاد طی 10 ماهه گذشته 6 هزار و 669 نفر در مدارس استان آموزش‌های حضوری را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار و 990 نفر از اولیا و مربیان استان در خصوص پیشگیری از اعتیاد طی 10 ماهه گذشته آموزش‌های لازم را دیده‌اند، بیان کرد: به 888  نفر از کارکان دولت نیز در این مدت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد ارائه شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: برای 227 نفر از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین سه هزار و 688 نفر در مساجد استان قم جلسات پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هزار و 106 بسیجی و 179 دانشجو مخاطب مباحث مربوط به پیشگیری از اعتیاد بوده اند، تصریح کرد: به 10 هزار و 450 نفر از زائرانی که به عتبات عالیات و مکه مکرمه اعزام شده اند طی 10 ماهه گذشته آموزش های لازم برای پیشگیری از اعتیاد داده شده است.

صادقی گفت: هشت نمایشگاه در مدارس استان قم و کارکنان دولت و مددجویان کمیته امداد، مساجد، بسیجیان و دانشجویان طی 10 ماهه گذشته دایر شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی 69 هزار و 500 بروشور تولیدات چاپی در خصوص پیشگیری از اعتیاد بین شهروندان توزیع شده است.

کد مطلب 2244805

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