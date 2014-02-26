قاطعیت دستگاه قضایی تضمین کننده امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید احمدی در جلسه شورای اداری شهرستان صحنه، که با حضور معاون اجتمایی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، به نقش مهم و تعیین کننده دستگاه قضایی در جامعه اشاره کرد و گفت: ابن دستگاه در واقع متضمن ایجاد امنیت در جامعه است.

وی با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضایی در برخوررد با مجرمین زمینه سالم سازی هرچه بیشتر محیط و فضای جامعه را فراهم خواهد آورد، یادآور شد: تقویت این دستگاه سبب تضعیف مجرمین می شود بنابراین همه باید به تحقق این امر کمک کنند.

حجت الاسلام احمدی افزود: جامعه ای می تواند ادعای امنیت داشته باشد که مجرمین در آن حتی یک لحظه هم احساس آرامش نکنند همواره دغدغه گرفتاری در چنگ قانون و شدیدترین برخوردها متناسب با جرمی که مرتکب شده اند را داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تمام دستگاه ها باید نهایت همکاری را با دستگاه قضایی داشته باشند و مردم نیز مسئواین این دستگاه را از خودشان بدانند.

احمدی در پایان و با اشاره به قول نامه ای بودن یک سوم از زمین های شهر صحنه، حل این مشکل را یکی از مطالبات مردمی عنوان کرد و گفت: آن ها امیدوار هستند در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه، این مشکل مرتفع شود.