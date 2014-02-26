  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

حجت الاسلام احمدی:

قاطعیت دستگاه قضایی تضمین کننده امنیت جامعه است

قاطعیت دستگاه قضایی تضمین کننده امنیت جامعه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، گفت: هرچه دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین قاطع تر عمل کند، امنیت ایجاد شده در جامعه نیز بالاتر خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید احمدی در جلسه شورای اداری شهرستان صحنه، که با حضور معاون اجتمایی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، به نقش مهم و تعیین کننده دستگاه قضایی در جامعه اشاره کرد و گفت: ابن دستگاه در واقع متضمن ایجاد امنیت در جامعه است.

وی با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضایی در برخوررد با مجرمین زمینه سالم سازی هرچه بیشتر محیط و فضای جامعه را فراهم خواهد آورد، یادآور شد: تقویت این دستگاه سبب تضعیف مجرمین می شود بنابراین همه باید به تحقق این امر کمک کنند.

حجت الاسلام احمدی افزود: جامعه ای می تواند ادعای امنیت داشته باشد که مجرمین در آن حتی یک لحظه هم احساس آرامش نکنند همواره دغدغه گرفتاری در چنگ قانون و شدیدترین برخوردها متناسب با جرمی که مرتکب شده اند را داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تمام دستگاه ها باید نهایت همکاری را با دستگاه قضایی داشته باشند و مردم نیز مسئواین این دستگاه را از خودشان بدانند.

احمدی در پایان و با اشاره به قول نامه ای بودن یک سوم از زمین های شهر صحنه، حل این مشکل را یکی از مطالبات مردمی عنوان کرد و گفت: آن ها امیدوار هستند در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه، این مشکل مرتفع شود.

کد مطلب 2244807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه