راه اندازی دو رشته حقوق دریا و حقوق بین الملل در دانشگاه هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوحه گر ظهر چهارشنبه در در جمع هیئت علمی دانشگاه های سطح هرمزگان و دانشگاه هرمزگان و در حضور معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جوان بودن استان از نظر آموزش عالی گفت: دانشگاه های استان همراه با رشد بی شتاب استان پیشرفت می کنند ودر زمینه پیشرفت استان نقش اساسی دارند.

وی در ادامه گفت: دانشگاه های ما این توان را دارند که نیروی مورد نیاز برای توسعه را ایجاد کنند. ما با برنامه، برنامه ریزی سریع تر به توسعه خواهیم رسید زیرا این استان دارای کشاورزی بوده و 70 درصد صادرات و واردات از هرمزگان است و این استان یک استان صنعتی بوده و همچنین رشد شتابانی در زمینه گردشگری دارد.

نوحه گر افزود: اگر چه این استان از نظر آموزش عالی جوان است، اما اکنون حدود 99 هزار دانشجو در رشته هایی که در دانشگاه های استان خصوصا این دانشگاه است از جمله مدیریت، گمرکات و ... مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه گفت: این دانشگاه ها نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند و ما با شناختی که از دکتر امین زاده داریم می دانیم که برای رشد شتابان دانشگاه ها سرعت بیشتری داشته باشند کمک خواهید کرد.

نوحه گر در ادامه گفت: دانشگاه های استان آمادگی خود را برای اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید اعلام می کند تا با توسعه در همه زمینه ها دست پیدا کنیم.

وی در پایان پیشنهاد ایجاد دو رشته حقوق دریا و حقوق بین الملل را داد و گفت: با توجه به اینکه این دو رشته در سطح کشور نیست در وزارت علوم نیز جلساتی مبنی بر ایجاد رشته های جدید در کشور است و چون استان با توجه به زمینه های استان به دنبال ایجاد رشته های متناسب با ظرفیت و زمینه های منطقه است احساس وجود این دو رشته در دانشگاه های استان احساس می شود.