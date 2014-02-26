هشدار پلیس در مورد استفاده از سامانه های POS در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر باقریان در این رابطه گفت: با فرا رسيدن ايام نوروز و خريدهاي عيد، ميزان مراجعه به سامانه الکترونيکي بانکها يا خريد از طريق دستگاههاي POS افزايش قابل توجهي مي يابد و اين امر سبب مي شود افراد بزهکار نيز فرصت را براي سوء استفاده از اين ميزان مبادلات مالي مناسب ديده و درصدد انجام کارهاي مجرمانه برآيند. بدليل افزايش مسافرت ها بعضا دسترسي افراد به رايانه و اينترنت خانگي مقدور نبوده و افراد مجبور مي شوند برای انجام کارهاي خود به مراکز عمومي مانند کافي نت ها مراجعه کنند که اين امر نيز در صورت عدم رعايت نکات ايمني مي تواند مشکل آفرين باشد.

وي با عنوان این مطلب که براي جلوگيري از هرگونه زيان مادي و معنوي در ايام نوروز کاربران و شهروندان گرامي بايد نکاتي را رعايت کنند، افزود: هنگام خريد از دستگاههاي POS به هيچ عنوان رمز کارت خود را به ديگران اعلام نکرده و خود رمز کارت را وارد کنند. هنگام وارد کردن رمز کارت هاي بانکي دقت لازم را داشته باشند تا کسي رمز وارد شده را تحت نظر نداشته باشد. شهروندان تا حد امکان بايد حفاظت فيزيکي لازم را از کارت هاي عابر خود داشته و به هيچ عنوان رمز را در کنار خود کارت قرار نداده و از دسترسي ديگران و کودکان نابالغ به اين کارت ها جلوگيري کنند.

باقریان ادامه داد: در صورت مراجعه به سامانه هاي بانکي حتماً از صفحه کليد مجازي استفاده کرده و حداقل آدرس سايت را کنترل نمايند تا مطمئن شوند وارد صفحات جعلي نشده اند. علاوه بر آن در صورتي که با خطاي امنيتي مروگر خود روبه رو شدند و يا تصوير امنيتي روي سايت با Refresh صفحه تغيير نکرد به هيچ عنوان اطلاعات خود را در صفحه مذکور وارد نکرده و مراتب را به پليس فتا اعلام کنند. شهروندان بايد ضمن انتخاب رمز دوم مناسب و تا حد امکان غير قابل حدس مراقبت لازم را داشته باشند تا ديگران از اين رمز آگاه نشده و در بازه زماني مناسب نسبت به تغيير و به روز رساني آن اقدام کنند.

وی افزود: در صورت استفاده از اينترنت در مکانهاي عمومي از اطلاعات حياتي خود استفاده نکرده و در شرايطي که وارد کردن اين اطلاعات ضروري باشد از عدم ذخيره آنها و پاک شدن History کامپيوتر بعد از پايان عمليات اطمينان حاصل کنند.