رسانه ها باید گفتمان ولایت را ترویج دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدجعفر موسوی، ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران ، افزود: امروز خط مقدم رسانه های دشمن، رسانه های انقلاب هستند و رسانه های ارزشی باید از توان و ظرفیت های بالای بسیج که متعلق به هیچ جناح، گروه و اردوگاه خاصی نیست بهره بگیرند تا هجمه های نرم دشمنان را خنثی کنند.

وی، با اشاره به اینکه گفتمان ولایت باید در تمام عرصه ها نهادینه شود، اظهار داشت: رسانه های انقلاب در ترویج گفتمان ولایت نقش بسزایی دارند که در این راستا باید تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

مسئول روابط عمومی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، با بیان اینکه ملت ایران همواره به دنبال آرمان های انقلاب و حضرت امام (ره) هستند گفت: امروز رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، جزو قدرت های اول محسوب شده و حتی می توانند حرف نخست را بزنند بطوریکه می توانند دولت ها و نظام ها را تغییر دهند.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه رسانه ابزاری برای رشد و تعالی انسان ها می باشد ، افزود: در جنگ نرم به سلاح نرم نیاز می باشد که بهترین ابزار برای این کار رسانه های انقلاب و ارزشی هستند.

وی ، گفت: انقلاب اسلامی ایران، برای دشمنان دین و قرآن، چالش برانگیز و برای دوستان نیز نقطه امید و اتکا است.



