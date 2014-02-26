دو هزار و 78 هیئت مذهبی در همدان شناسنامه دار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مراد کیانی پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه کانون مداحان استان همدان اظهار داشت: استان همدان در حوزه فعالیت های دینی فعال و موفق بوده است و گام هایی را در بحث سیاست گذاری ها و دغدغه هایی که در مسائل دینی وجود دارد، برداشته است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: در این راستا مردم از جمله هیئت های مذهبی و مداحان نقش زیاد و تاثیرگذاری داشته اند و می توان گفت هیچ تشکلی گستردگی هیئت های مذهبی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعداد 80 هزار هیئت مذهبی در کل کشور فعالیت دارند، عنوان داشت: در استان همدان دو هزار و 78 هیئت ثبت شده وجود دارد که در این راستا فعالیت می کنند و تعداد زیادی هیئت نیز در انتظار ثبت شدن در استان هستند.

حجت الاسلام کیانی اضافه کرد: هیئت های مذهبی از جمله تشکل هایی هستند که که بدون هیچ محدودیتی پذیرای افراد هستند و هر کس می تواند در مجلس آنان شرکت کند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان بیان داشت: هیئت های مذهبی باید از معارف دینی غنی باشند و باید در این راستا گام برداشته شود.

وی در ادامه گفت: در همدان قشر تاثیرگذاری به نام مداحان وجود دارند که طبق آخرین آمار یک هزار 485 نفر هستند و باید توجه داشت سطح مداحان با یکدیگر تفاوت دارد.

حجت الاسلام کیانی با اشاره به اینکه طبق شیوه نامه ای که سازمان برای استان همدان فرستاده بود بنابر آن بود که 25 درصد از مداحان همدان در یک پروسه چهار ساله آموزش ببینند، ابراز داشت: با توجه به محدودیتی که وجود داشت نزدیک به 195 نفر از مداحان همدان دوره آموزشی دیدند و برای آنها گواهینامه صادر شد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با توجه به جمع بندی هایی که در هشت ماهه اول سال جاری داشتیم، اذعان داشت: تاکنون 45 درصد اعتبارات محقق شده است اما با تلاش ها و ظرفیت های بومی و مردم عمده شاخص های ما حدود 75 درصد تحقق پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: باید امروز نسبت به وضعیت مداحی تسلط داشته باشیم چراکه یک مداح باید یک مبلغ نیز باشد و از نظر تلاوت قرآن و احکام دینی نیز مسلط باشسد.

حجت الاسلام کیانی در پایان سخنانش گفت: باید اطلاعات مداحان به روز باشد و در مورد مقتل خوانی، تاریخ اسلام و دعا خواندن اظلاعات کافی داشته باشند.