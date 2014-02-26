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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

درگفتگو با مهر مطرح شد؛

مخالفت لاریجانی با تعجیل در بررسی طرح تغییر ترکیب اعضای تلفیق

مخالفت لاریجانی با تعجیل در بررسی طرح تغییر ترکیب اعضای تلفیق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هم اندیشی کمیسیون برنامه و بودجه با ریاست مجلس درخصوص طرح تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق گفت: لاریجانی با تسریع در روند بررسی این طرح مخالف است و معتقد است این طرح باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگا پارلمانی مهر، از جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نمانیده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این جلسه هم اندیشی در راستای سامان دهی به طرح دو فوریتی تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق برگزار شد.

وی با بیان اینکه لاریجانی موافق نیست این طرح با این سرعت در مجلس بررسی شود اظهار داشت: ریاست مجلس معتقد است باید رویکردهای مختلف در این خصوص بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد به گونه ای باید باشد که پایداری آن بالا بوده و برای مجلس مفید باشد.

به گزارش مهر، در جلسه روز سه شنبه دو فوریت طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق بررسی شد اما به رأی نمایندگان گذاشته نشد.

پیش از این هم قبل از بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی این طرح از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود که هیأت رئیسه به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه در حال پیگیری است با طرح آن مخالفت کرد.

 

 

کد مطلب 2244824

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