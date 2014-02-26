آزمایشگاه ژنتیک قانونی استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاح آزمایشگاه ژنتیک قانونی کرمانشاه، دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت راه اندازی آزمایشگاههای ژنتیک قانونی گفت: حل ابهامات بعضی از پرونده های قضایی، تنها با بهره گیری از علم روز و تجهیزات به روز آزمایشگاه ژنتیک قانونی میسر است.

شجاعی، تلاش سازمان پزشکی قانونی را بهره گیری از حوزه های مختلف علمی جهت کمک به سیستم قضایی دانست و تصریح کرد:راه اندازی بانک هویت ژنتیک در راستای تکالیف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور است وی افزود: راه اندازی آزمایشگاه کرمانشاه به عنوان هشتمین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در این راستا بوده و نهمین مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور نیز تا پایان هفته در اهواز راه اندازی می شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به انحصاری بودن تجهیزات به کار رفته در آزمایشگاه ژنتیک قانونی به افزایش هزینه ها، تهیه تجهیزات روز، مواد مصرفی این آزمایشگاه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد کمک های لازم در امر نگهداری و تأمین مواد اولیه این آزمایشگاه به عمل آید.

شجاعی انجام مطالعات جهت بهره گیری از سایر شیوه های نوین کشف جرم را از دیگر فعالیت های این سازمان برشمرد و ابراز امیدواری بانک هویت ژنتیک بتواند در آینده تقویت شده و با استخراج اطلاعات ژنتیک قانونی از مجرمین، نقش خود را در کشف و پیشگیری از جرم به عمل آورد.

18 میلیارد ریال هزینه ساخت و تجهیز آزمایشگاه ژنتیک قانونی کرمانشاه

در مراسم افتتاح اين آزمايشگاه دكتر آرش سالاري مديركل پزشكي قانوني استان گفت: آزمایشگاه ژنتیک قانونی پزشكي قانوني كرمانشاه در فضايي با وسعت 250 متر مربع بر اساس استانداردهای تعریف شده روز دنیا و با صرف هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد ریال به بهره‌برداري رسيد. همچنين با اختصاص بودجه‌اي بیش از 15 میلیارد ریال نسبت به تجهیز آزمایشگاه و تهيه دستگاه های مورد نياز آن اقدام شد.

وی با اشاره به هزینه بالای نگهداری تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک قانونی و نیز هزینه های هنگفت مواد مصرفی آن ابراز امیداوری کرد با حمایت و پشتیبانی استانداری كرمانشاه وقفه ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

به گفته سالاري این آزمایشگاه یکی از 10 آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور است که منطقه غرب کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

مديركل پزشكي قانوني كرمانشاه با اشاره به لزوم راه‌اندازي دستگاه هاي آزمايشگاه يادآور شد: اميدواريم از ابتدای تیرماه 93 و پس از اتمام تنظیمات دستگاه ها و گذراندن دوره آزمایشی، کار آزمایش روی پروفایل های ژنتیک قانونیی آغاز می شود.

در ادامه متوسلی زاده قائم مقام رئیس کل دادگستری استان نيز با ابراز خرسندی از افتتاح آزمایشگاه ژنتیک قانونی و مرکزیت کرمانشاه در غرب کشور، استان را دارای پتانسیل علمی بالایی دانست كه مي تواند در اين زمينه موفق عمل كند.

وی با برشمردن جایگاه ممتاز استان کرمانشاه در غرب كشور و تقدير از پیشرفت های قابل توجه پزشکی قانونی در سال های گذشته ابراز امیدواری کرد: نواقص و کاستی های پزشکی قانونی به ويژه در فضایی فیزیکی، امکانات و تجهیزات با حمايت‌هاي ستاد سازمان و دستگاه‌های استانی مرتفع شود.

عدالت رکن هر نظام و قوه قضائیه ستون نظام است

در اين مراسم دکتر منوچهری نماینده پاوه و اورامانات با گرامیداشت سفر رییس قوه قضايیه به استان، افتتاح آزمایشگاه ژنتیک قانونی را دستاورد خوبي برای استان دانست و گفت: پزشکی قانونی از جمله دستگاه های متعهد و پرتلاش کشور است که در جهت تحقق عدالت فعالیت می كند.

وی خدمت در نظام اسلامی را دارای ارزش بسیار والا دانست که قابل مقایسه با هیچ امر ارزشمند دیگری نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، عدالت را رکن هر نظام و به تبع آن قوه قضايیه را ستون نظام دانست که هر نو خدشه‌ای به آن، به کل نظام خدشه خواهد زد.

اين نماينده مجلس با اشاره به مشکلات عدیده پیش روی پزشکی قانونی در شهرستانها از جمله فقدان ساختمان ملکی و نيز پایین بودن دریافتی کارکنان پزشکی قانونی ابراز امیدواری کرد اقدامات لازم جهت رفع این مشکلات به عمل آید.