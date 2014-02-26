طرح توسعه شهری همدان نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان همدان اظهار داشت: گزارشات و اطلاعات در طرح توسعه شهری همدان بررسی و مطالعه شده است.

وی با بیان اینکه طرح توسعه شهری همدان در دو مرحله بررسی شده است، ابراز داشت: طی این دو مرحله توسعه همه جانبه شهر همدان با اطراف و با محیط آن بررسی شده و همه فاکتورها در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان در ادامه سخنانش بیان داشت: این مطالعات انجام شده تا برای انجام طرح های مختلف در شهر همدان مشکلی در مورد ساخت های مختلف مدیریت پیوسته وجود نداشته باشد و از طرفی توسعه شهر همدان اصولی و بر مبنای ضوابط انجام شود.

معاون عمرانی استاندار همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه توسعه همه جانبه شهر همدان با توجه به این طرح انجام می شود، اظهار داشت: در حال حاضر دو مرحله اول شامل جمع آوری اطلاعات بوده که در مرحله بعدی مدیریت و ارجاع آن در حال مطالعه است.

عراقی با اشاره به اینکه در هر یک از قراردادها برنامه زمان بندی وجود دارد، بیان داشت: نقاط قوت و ضعف توسعه شهر همدان در این سند مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه انجام این طرح موجب شده تا موقعیت های مختلف شهر همدان در توسعه شهری مورد برسی قرار گیرد، افزود: در حال حاضر مشکلی که در کلان شهرها وجود دارد این است که توسعه یک پارچه و مستمر در آن وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه اجرای این چنین طرح هایی باعث توسعه یک پارچه و مستمر شهر ها می شود، بیان داشت: ضوابط و قوانین وموارد مختلفی مانند جمعیت، رشد اقتصادی و توسعه صنعت و کشاورزی و یا حتی اماکن تاریخی و تفریحی همدان در این سند بررسی شده است.

سند توسعه شهری می تواند چراغ راه هدایت توسعه منطقه همدان باشد

عراقی ابراز داشت: انجام طرح ها و سند توسعه شهری می تواند چراغ راه هدایت توسعه منطقه همدان باشد و با انجام کار کارشناسی شده توسعه شهر همدان انجام پذیر است.

مشاور طرح توسعه شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه از دو سال قبل کار مطالعه این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: موارد مختلفی در سند توسعه شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است.

سپیده شفایی در ادامه سخنانش به برخی تغییرات طی سال 14375 تا 1385 در شهرستان همدان اشاره کرد و ابراز داشت: تولید ناخالص و درآمد سالانه همدان طی این سال ها از سه و سه دهم میلیون ریال به سه و چهار دهم میلیون ریال رسیده که توسعه چشمگیری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه تولید ناخالص سرانه در همدان از میانگین کشوری پایینتر است، ادامه داد: تولید ناخالص درآمد سالانه در کشور هفت و دو دهم میلیون ریال است.

شفایی از تغییرات جمعیتی همدان طی سال 1335 تا 1390 خبر داد و گفت: جمعیت شهر همدان در سال 90 به 752 هزار نفر رسیده که نسبت به سال 1335 از رشد دو ممیز سه دهمی برخوردار بوده است.

مشاور طرح توسعه شهر همدان در ادامه با بیان اینکه رشد جمعیت در روستاهای شهرستان همدان ثابت مانده است، ابراز داشت: بخش عمده ای از دلیل ثابت بودن جمعیت در روستا ها به عمران و آبادانی در روستاها و تبدیل شدن روستا ها به شهر های بزرگ بر می گردد.

شفایی با بیان اینکه موارد مختلفی مانند، فرو چاله ها، لرزه نگاری ها و پستی و بلندی های زمین در این طرح بررسی شده است، ابراز داشت: مهاجرت ها که از روستا ها به شهر انجام شده و یا اینکه افزایش حاشیه در اطراف روستا های شهر همدان از جمله مواردی بوده که در طرح توسعه شهر همدان مد نظر قرار گرفته است.